Follow on X

Indépendance an 64 : Discours intégral du Gén. Oligui Nguema

Ecouter l'article

Gabonais, mes chers compatriotes, Le 17 août 1960, dans la paix, l’union et la concorde, notre pays, le Gabon, a accédé à la souveraineté internationale. En ce jour de ferveur et d’allégresse patriotique, j’ai une pensée profonde et une vive émotion à l’égard de feu le président Léon Mba, père de l’indépendance, et de feu le président Omar Bongo Ondimba, père de la rénovation. Malgré le temps qui passe, leurs voix continuent inlassablement de nous rappeler nos devoirs envers notre mère patrie, le Gabon.

Il y a 64 ans, le premier président de notre pays, en proclamant l’indépendance du Gabon, s’adressait ainsi au peuple gabonais :

« En ces heures solennelles où notre pays va naître à son nouveau destin, je prie Dieu qu’il nous accorde la fécondité dans nos ménages, la paix dans nos cités, l’abondance dans nos campagnes, la sagesse et la vertu qui font la force des nations : l’union, la discipline, le travail et la justice. »

Aujourd’hui, alors que je m’adresse à vous, je tiens à exprimer une pensée pleine d’humanité à l’endroit de nos compatriotes affaiblis par la maladie, accablés par les difficultés de la vie, ou éplorés par la perte d’un être cher.

Mes chers compatriotes,

Nos prédécesseurs et tous ceux qui ont animé la vie politique et publique de notre pays ont contribué à jeter les bases de l’édifice dans lequel nous évoluons depuis 64 ans. Ils représentent les lumières qui ont éclairé notre chemin vers la paix, la concorde et la cohésion nationale. Je reste profondément convaincu que les événements regrettables de ces dernières années ne seront bientôt qu’un lointain souvenir de l’histoire de notre pays.

Grâce au coup de la libération du 30 août 2023, notre destin commun a pris un tournant décisif, plein d’espoir. L’expression de notre souveraineté à travers le monde est progressivement en train de se reconstruire.

Gabonaises, Gabonais,

Je souhaite que ce 64e anniversaire de l’indépendance porte une signification particulière et fondamentale. Il doit être l’occasion pour moi de partager avec vous mon idéal : « Construisons ensemble notre pays. » Oui, peuple gabonais, construisons ensemble notre pays.

Cette construction ne concerne pas uniquement les infrastructures physiques, comme les routes et les bâtiments. Il s’agit pour moi de quelque chose de plus grand : faire émerger un nouveau type de Gabonais en réformant la mentalité.

À ce titre, je vous présente cinq objectifs majeurs :

Enraciner le Gabon dans l’État de droit.

Redonner à notre pays ses lettres de noblesse.

Garantir le droit à l’éducation et à la santé pour tous.

Redonner espoir à la jeunesse.

Restructurer l’économie nationale pour garantir à chacun une vie digne.

Peuple Gabonais,

La restauration des institutions est la devise du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI). Elle exige que l’intérêt supérieur de la nation passe avant nos aspirations personnelles. La nouvelle Constitution, issue des recommandations du dialogue national inclusif, est une opportunité de reconstruire notre pays.

Dans les jours à venir, un référendum sera organisé. Je vous invite à y participer massivement.

Mes chers compatriotes,

La réappropriation de notre économie est essentielle à la restauration de la dignité du peuple gabonais. Pour atteindre cet objectif vital, il nous faut faire des choix et définir nos priorités. Tout d’abord, il est fondamental que le Gabon entre dans un nouvel écosystème de travail, en s’appropriant les petits métiers, véritables gisements de richesses, afin de résorber le chômage des jeunes.

La maîtrise de nos ressources naturelles est aussi cruciale. C’est dans cette logique que nous avons exercé notre droit de préemption pour racheter la compagnie de production pétrolière Asala Energy. Cette décision illustre notre volonté d’accéder à l’indépendance financière tant recherchée.

Gabonaises, Gabonais,

Les autres secteurs de notre pays, tels que l’agriculture, l’énergie, les mines, le numérique, la pêche et l’industrie, connaîtront également des transformations ambitieuses. Mais pour y parvenir, nous devons mettre en place un cadre législatif solide, basé sur des lois fortes, garant d’un véritable État de droit.

L’État de droit, plus qu’un concept, est l’idéal de démocratie auquel nous devons tous aspirer. Il garantit notre liberté et notre justice, en assurant à chaque Gabonais la possibilité de s’exprimer librement et de vivre dignement.

Enfin, mes chers compatriotes,

L’armée joue un rôle crucial dans la transition que nous vivons. La discipline qui la caractérise est l’un des piliers fondamentaux sur lesquels le CTRI entend s’appuyer pour bâtir le Gabon nouveau. Le coup de la libération du 30 août 2023 est une opportunité pour notre essor vers la prospérité et la stabilité.

En cette 64e édition de l’indépendance, nous célébrons avec fierté l’engagement de nos forces armées pour protéger nos concitoyens et garantir l’intégrité de nos frontières. N’oublions jamais que la plus grande force d’un militaire réside dans son attachement indéfectible à la patrie et à ses compatriotes.

Construisons ensemble notre pays, en mettant de côté ce qui nous divise. L’histoire de notre pays, écrite depuis la nuit des temps par nos ancêtres, magnifie l’espoir invincible qui ouvre la voie à notre prospérité.

Bonne fête de l’indépendance, honneur et fidélité à la patrie. Vive le Gabon éternel.