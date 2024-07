Gabon : Gaz de pétrole liquéfié, essence, gasoil, plus de 655 milliards de produits pétroliers vendus en 2023

Si au cours de l’exercice 2023, l’activité de raffinage a enregistré des résultats mitigés avec la société gabonaise de raffinage (Sogara) qui n’a traité que 666124 tonnes métriques de brut contre 998 896 tonnes métriques en 2022, la vente de produits pétroliers raffinés s’est elle globalement bien portée malgré une légère baisse de régime. Comme le renseigne le tableau de bord de l’économie, sur la période sous revue, le chiffre d’affaires de cette activité s’est tout de même établi à 655 milliards de FCFA. Des revenus qui restent toutefois portés par des prix relativement élevés pour le commun des gabonais.

Gaz de pétrole liquéfié, essence, gasoil, kérosène etc. En 2023, les ventes des produits pétroliers raffinés ont certes diminué de 1,9% pour se situer à 668 070 tonnes métriques contre 681 013 tonnes métriques en 2022, notamment en raison du climat socio-politique, du ralentissement des activités économiques, mais elles ont tout de même atteint un chiffre d’affaires de 655 milliards de FCFA. Bien que lui aussi en régression de 8,8% par rapport au résultat de l’année précédente, ce chiffre confirme la bonne tenue de ce secteur connexe à l’activité pétrolière.

En effet, alors qu’il n’était que de 386,718 milliards de FCFA en 2021, le chiffre d’affaires de ce secteur a quasiment augmenté de 70% en trois ans avec un pic à 718 milliards de FCFA en 2022. Porté par la hausse des prix du carburant notamment industriel, ces ventes de produits pétroliers raffinés confirment la consolidation de la demande sur le marché local. Elles confirment par ailleurs, la hausse des importations au fil des ans, en raison de la capacité limitée de la raffinerie locale, qui n’a traité que 666124 tonnes métriques de brut en 2023 malgré un investissement global de plus de 18 milliards de FCFA.

De la nécessité de renforcer l’outil productif de la Sogara

La vente de produits pétroliers étant un secteur crucial de l’économie du pays en raison de ses ressources pétrolières significatives, il serait nécessaire que l’Etat prenne la mesure de ce potentiel en rendant plus performant l’outil productif de la seule et unique raffinerie du pays, en envisageant une privatisation de son outil productif. En dopant sa capacité de production et de traitement qui reste limitée, le Gabon qui vient de prendre possession des 45 000 barils/jour produits par Assala Energy, pourrait ainsi améliorer la valeur ajoutée de ce secteur tout en se créant une nouvelle niche, permettant à moyen terme de faciliter le remboursement des 12 milliards de FCFA mensuels à Gunvor.