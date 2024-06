Gabon : François Ndong Obiang juge prématurée l’élimination des acteurs de la Transition de la présidentielle de 2025

Ecouter l'article

Il rompt rarement son silence pour accorder une interview à un média. Pourtant, ce 24 juin 2024, le Premier vice-président de l’Assemblée nationale de Transition, François Ndong Obiang s’est confié à Radio France Internationale (RFI) à la faveur d’une interview. Moment au cours duquel il n’a pas manqué de se positionner contre les dispositions de la charte de la Transition, qui écartent tous les acteurs de la Transition de la course à la présidentielle.

L’une de ses dernières sorties médiatiques date de fin janvier 2024. François Ndong Obiang s’était alors illustré par une critique virulente vis-à-vis du cabinet présidentiel, et notamment de son cabinet juridique, dont il avait pointé les limites. Alors que le calendrier de la transition s’accélère, l’ancien membre d’Alternance 2023 n’a pas caché son souhait de voir le pays connaître une élection présidentielle apaisée et sans exclusive.

Oligui Nguema et d’autres personnalités, candidats s’ils le souhaitent

François Ndong Obiang a eu l’occasion de commenter l’épineuse question de l’exclusion à la présidentielle par la Charte de la Transition de plusieurs acteurs majeurs de la Transition. En effet, si le député de la Transition juge à ce stade « prématurée » la perspective d’une telle exclusion, il a tout de même donné son point de vue « un acteur de la Transition qui souhaiterait avoir un positionnement présidentiel devrait avoir la légitimité de son action », a-t-il indiqué.



Revenant sur l’éventualité d’une candidature du général Brice Clotaire Oligui Nguema, François Ndong Obiang ne la voit pas d’un mauvais œil. « Oligui Nguema est un Gabonais, peut-être qu’il pourrait démissionner de son corps d’armée et se positionner comme candidat. Certains le traiteraient aussi comme acteur de la transition. Il peut être candidat s’il le veut, mais que d’autres acteurs de la transition n’en soient pas empêchés. Ceci afin de ne pas rentrer dans une élection qui commence par des frustrations », a-t-il martelé. En outre, sur son propre avenir politique, l’ancien opposant à Ali Bongo Ondimba ne ferme pas la porte à une possible candidature « l’évolution politique réserve des surprises à qui veut et qui pourra », a-t-il conclu.