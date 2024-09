Bien-être : le sexe, la clé d’une relation de couple épanouie 

Ecouter l'article

Si la Fédération française de cardiologie a fait le point sur les bienfaits de l’activité sexuelle pour le cœur, il y a également un aspect non négligeable. En effet, dans un article publié en octobre 2023 par la journaliste généraliste, Marion Auvray dans sa rubrique consacrée aux conseils pour la vie en couple, il ressort que faire l’amour le plus souvent possible est la clé pour avoir une relation épanouie.

Pourquoi le sexe est-il si important dans un couple ? Selon l’organisation mondiale de la Santé (OMS), « La santé sexuelle est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social en matière de sexualité, ce n’est pas seulement l’absence de maladie, de dysfonctionnement ou d’infirmité ». En effet les experts s’accordent à dire que « faire l’amour est plus intime et cela crée un sentiment de confiance », d’où l’importance d’entretenir au quotidien la vie sexuelle dans le couple.

La sexualité, pilier d’un couple heureux

Bien qu’au fil du temps, une certaine routine peut s’installer dans le couple la journaliste généraliste indique le sexe a une place prépondérante lors des réconciliations « C’est bien connu, après une dispute, le plus savoureux est de se rabibocher sur l’oreiller. Un homme avec qui l’on vit, mais avec qui on ne fricote pas, ce n’est ni plus ni moins qu’un ami ». Ainsi le sexe est un élément clé qui permet de quitter de l’étape de relation commune à relation amoureuse et ce à travers le contact intime entre les deux partenaires des propos qui sont d’ailleurs bien illustrés dans les saintes écritures dans le livre de la Génese au chapitre 2 verset 24 « C’ est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair ».

Au-delà de tout, l’activité sexuelle participe à la qualité de vie, car elle est bénéfique à la fois pour la santé mentale et physique. D’ailleurs la présidente de la Fédération française de cardiologie, le Pr. Claire Mounier-Vehier avait mis un accent particulier sur les bienfaits « Les bienfaits de l’activité sexuelle, pourraient être dus à la fois aux effets émotionnels et physiques. Avec effets relaxants, antidépresseur, antidouleur, production des hormones du plaisir »que sont la sérotonine, la dopamine et les endorphines » a-t-elle précisé.