Gabon : deux nouveaux scanners à rayons X à l’aéroport de Libreville

Ecouter l'article

Contenu dans le plan national de développement pour la transition (PNDT), le projet d’acquisition de 5 scanners douaniers d’une valeur de 20 milliards de FCFA par le ministère de l’Economie et des Participations, vient de prendre un premier virage. Ce lundi 15 juillet 2024, deux nouveaux scanners de bagages à rayons X ont en effet été réceptionnés par les services des douanes de l’aéroport de Libreville. Une opération qui devrait notamment permettre d’améliorer la sécurité dans le principal aéroport du pays tout en accélérant le processus de contrôle.

Détection des objets dangereux, contrôle des liquides et substances en tous genres, réduction du temps d’attente. Les scanners à rayons X permettent de prévenir les actes malveillants, d’appliquer les restrictions de sécurité internationales, d’accélérer le processus de contrôle aux points de sécurité des aéroports, réduisant ainsi les files d’attente tout en assurant de manière efficace, la sécurité des passagers et du personnel. Ils jouent donc un rôle crucial dans la sécurité des aéroports.

En acquérant deux nouveaux scanners à rayons X ce lundi, le gouvernement qui avait fait de ce projet l’une de ses priorités, confirme donc sa volonté d’œuvrer en faveur de la modernisation des infrastructures douanières du Gabon, dans l’optique de garantir une meilleure protection du territoire et un contrôle efficace des marchandises et des personnes. L’aéroport de Libreville se dote donc d’outils spécialement conçus pour détecter les objets, les marchandises et produits prohibés tels que la drogue, les devises non déclarées, les armes, les bombes improvisées.

Renforcer la sécurité tout en améliorant les capacités opérationnelles

Présidée par le ministre de l’Economie, Mays Mouissi, la cérémonie d’installation des nouveaux scanners de bagage à rayon X, en présence du directeur général des douanes et droits indirects (DGDDI), Hugues Modeste Ondjangou, a été un curseur permettant d’apprécier la volonté des autorités concernant la lutte de la sortie frauduleuse de métaux et pierres précieuses illégalement exploités sur notre territoire. A noter que l’installation de ces scanners devrait également améliorer les capacités opérationnelles des services de la douane.