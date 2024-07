Gabon : de la nécessité de booster les compétences des jeunes

Ecouter l'article

Depuis 10 ans, les 15 juillet de chaque année marque la journée mondiale des compétences de jeunes. Un événement qui vise à promouvoir et à mettre en lumière les enjeux de formation des jeunes, d’acquisition des compétences, pour l’emploi, les conditions de travail ainsi que l’entrepreneuriat. Une initiative que les autorités gabonaise devrait prendre à bras le corps au regard de la nécessité d’œuvrer en faveur d’une meilleure adéquation formation-emploi, qui permettrait de contribuer à la diminution du taux de chômage.

C’est dans l’optique de créer un univers professionnel et offrir aux jeunes des compétences en adéquations avec le monde du travail qui les attend, et ce, dans différents contextes professionnels à travers le monde, que les organisations onusiennes ont décidé d’instaurer une journée mondiale des compétences. Inciter les autorités à booster les compétences de cette frange de la population, afin que ces derniers sortent de leur carcans mais surtout du chômage, reste le fondement de cette initiative. Il faut dire que le Gabon rencontre de nombreux problèmes dans ce domaine, avec des tensions qui bouleversent l’accès à l’éducation ce qui met de facto en péril l’évolution, la construction de la jeunesse en tant que futurs cadres.

Le 15 juillet comme coup de pousse

En décidant de consacrer le 15 juillet aux compétences des jeunes, les Nations Unies ont donc voulu instaurer une nouvelle forme de dialogue, pour mettre en lumière l’importance de doter les plus jeunes de savoir. Des rudiments qui leur permettraient d’avoir les clés pour surmonter les défis d’un monde en constante évolution et à l’instabilité croissante. Cet événement devrait mettre l’action sur l’épanouissement de la jeunesse, car les compétences de ces derniers sont souvent liées à l’innovation, à la productivité et à la compétitivité économique d’un pays. Étant entendu qu’en investissant dans l’éducation des jeunes et leur formation, on augmente leur potentiel à contribuer de manière significative à l’économie nationale.

Améliorant de la même manière leur employabilité car cela réduit le chômage et favorise l’intégration économique et sociale des jeunes dans la société. Il faut souligner que des compétences solides permettent aux jeunes de participer activement à la vie de la société. Et font de ces derniers, des personnes indépendantes, capables de prendre des décisions éclairées et de contribuer positivement à leur communauté.Dans un monde en évolution rapide, les jeunes avec des compétences actualisées sont mieux équipés et s’adaptent aux nouvelles technologies et aux nouvelles méthodes de travail.

Des jeunes bien formés sont mieux préparés à participer de manière informée et critique à la vie démocratique et à la gouvernance de leur pays. Cela renforce la stabilité politique et sociale. Ainsi les autorités gabonaise augmenteraient également leur capacité à améliorer leur propre qualité de vie, ainsi que celle de leur famille. C’est donc autant de stratégie essentielle pour assurer un développement durable, inclusif et prospère avec la jeunesse. Espérons que cette journée mondiale ne passe à nouveau sous silence.