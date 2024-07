Gabon : Citibank condamné à 90 millions de FCFA d’amende pour fichage ethnique

Ecouter l'article

Au terme d’une enquête rondement menée par l’Autorité gabonaise pour la Protection des Données Personnelles et de la Vie Privée (APDPVP) la filiale gabonaise du géant bancaire américain Citigroup vient de se voir infligéée une lourde amende. En effet, l’établissement bancaire s’est rendu coupable de graves manquements à la législation sur la protection des données personnelles, notamment avec l’existence en son sein d’un fichier contenant des données sensibles sur l’origine ethnique de certains employés.

C’est par le biais d’une parution dans le Journal officiel de la République gabonaise le 5 juillet 2024 que cette décision du 25 avril 2024 a été rendu public. Celle-ci fait suite à une plainte déposée par une ancienne cadre dirigeante de la banque. Selon l’enquête de l’APDPVP Citibank Gabon aurait élaboré un fichier contenant des données sensibles sur l’origine ethnique de certains employés.

Citibank et le fichage ethnique

L’établissement bancaire se serait servi dudit fichier dans le cadre d’une investigation interne visant à établir d’éventuels liens familiaux entre ces employés et l’ancienne directrice générale, Juliette Weisflog née Etomo Nguema. « Le service d’investigation de Citibank Gabon S.A a procédé à l’identification des personnes à interroger en opérant tout rapprochement avec dame Juliette Weisflog, pour établir les liens de famille avec cette dernière », indique la délibération n°073/APDPVP.

Des pratiques pour le moins dangereuses qui auraient ciblé spécifiquement des employés appartenant à l’ethnie Fang et originaires de la même province que Juliette Weisflog. Pis, on apprend que le Code de Conduite de Citibank Gabon exigerait « une déclaration des liens familiaux et sentimentaux à l’embauche et pendant le parcours professionnel des employés », ce en violation de la loi n°025/2023 du 12 juillet 2023, relative à la Protection des Données Personnelles et de la Vie Privée.

C’est donc suivant tous ces manquements flagrants que l’Autorité gabonaise pour la Protection des Données Personnelles et de la Vie Privée a non seulement infligé une amende de 90 millions de FCFA, mais aussi prononcé une mise en demeure de deux mois enjoignant Citibank Gabon à « rendre inapplicables en dehors de tout fondement légal, les consignes du Code de conduite relatives à l’emploi des membres de la famille et d’autres relations personnelles portant atteinte à la vie privée de ses employés ».