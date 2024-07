Gabon: Oligui Nguema reçoit officiellement l’acte de rachat d’Assala

Ecouter l'article

Une dizaine de jours après l’officialisation du rachat des actifs d’Assala par l’Etat gabonais via Gabon Oil Company, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema a officiellement reçu l’acte de cession qui en découle, des mains de Marcelin Simba Ngabi, directeur général de GOC. C’était ce lundi 1er juillet 2024 au terme d’une cérémonie solennelle, marquée par la présence du premier ministre Raymond Ndong Sima et marge de la traditionnelle cérémonie de levée des couleurs instaurée par le CTRI. ,Tout un symbole de souveraineté, qui marque le retour du Gabon au premier plan de son activité pétrolière.

Le Président de la Transition a officiellement reçu l’acte du rachat définitif d‘Assala Energy par l’État gabonais. Une opération de grande envergure, qui n’a été possible que grâce à la volonté et aux efforts combinés de toutes les parties prenantes. Comme un symbole, c’est en marge de la traditionnelle cérémonie de levée des couleurs instaurée par le CTRI chaque lundi, que Brice Clotaire Oligui Nguema, a pris acte de la conclusion de cette opération. Non sans marquer une forme de satisfaction légitime.

En effet, de novembre dernier avec l’annonce de l’acte de préemption par l’Etat gabonais, à juin au moment de la clôture de ce deal, tout n’a pas été de tout repos. Le processus de rachat qui s’est déroulé en deux phases, la première le 15 février 2024 avec la signature du contrat d’achat entre Gabon Oil Company et le fonds de pensions américain Carlyle, garantit par un dépôt d’environ 123 milliards de FCFA et la seconde le 21 juin dernier, avec un versement de 513 milliards de francs CFA et 12 milliards de francs CFA de frais de droit de douanes, en est d’ailleurs la preuve.

Une acquisition qui permettra d’augmenter nos recettes

Au moment de prendre la parole pour l’évoquer, le président de la transition, a ainsi indiqué que « cette acquisition, dont nous pouvons être fiers, permettra à terme d’augmenter nos recettes, nous permettant ainsi de réaliser nos nombreux projets de développement avec plus de marges », avant de rappeler que sa réussite « contribue à rendre au peuple gabonais sa dignité, démontre une fois de plus la crédibilité des autorités de la Transition ». A noter que cette opération, bouclée avec le soutien du négociant pétrolier Gunvor, devrait permettre de faire passer notre volume de production de 1 à 25%.