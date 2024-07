Gabon : la Plateforme politique Vision 2025 portée à 35 membres après l’adhésion de l’ARENA 

Ecouter l'article

16 mois jour pour jour après la présentation officielle de la Plateforme politique Vision 2025, son spectre se voit élargi. En effet, c’est à la faveur d’un point de presse animé ce 30 juillet 2024 que le président de l’Alliance pour la renaissance nationale (ARENA), Simplice Ibouanga a annoncé l’adhésion de son parti à la coalition politique conduite par Hervé Patrick Opiangah.

Fort désormais de ses 35 membres, la Plateforme Vision 2025 est progressivement en train de s’imposer comme une force politique sur qui il faudra compter, dans le cadre de la reconfiguration du système partisan voulu par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI). En s’associant à ce mastodonte politique, l’ARENA entend pleinement faire valoir ses idées dans ce nouveau paysage politique.

S’organiser avec des compatriotes partageant la même vision que l’ARENA

Si dans son discours d’adhésion, Simplice Ibouanga a salué les efforts du CTRI en faveur du social et de l’économie, il a toutefois fustigé, au nom de son parti politique, « la parentocratie », qui transforme selon lui la transition « en un bal de copains coquins ». Par ailleurs, l’ARENA a fustigé l’attitude de « certains compatriotes qui se prononcent déjà sur le référendum à venir », et a invité de ce fait « les uns et les autres à la prudence ».

C’est pourquoi, face à tout ce qui précède, et tenant compte du fonctionnement futur des partis politiques, l’Alliance pour le renouveau national a opté pour une association avec des partis politiques idéologiquement alignés sur ses positions. « A l’heure des grands ensembles, il nous faut nous organiser avec les compatriotes qui ont la même vision de notre chère patrie », a déclaré Simplice Ibouanga avant d’annoncer « Le Conseil politique réunit en séance ordinaire a donné quitus au président de vous annoncer l’adhésion de notre parti politique à la Plateforme Vision 2025 ».

Rappelons que la Plateforme Vision 2025, qui fédère désormais 35 formations politiques, entend pleinement s’investir lors des échéances électorales qui sanctionneront la fin de la Transition. En effet, Hervé Patrick Opiangah et ses camarades ne cachent pas leurs ambitions d’implantation territoriale afin de durablement asseoir des projets de justice sociale, de démocratie et de développement économique.