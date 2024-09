Gabon : des agents de 16 administrations publiques formés en planification stratégique

Ecouter l'article

Ce 20 septembre 2024 à Libreville, a eu lieu la clôture de l’atelier sur le renforcement des capacités en planification stratégique. Organisée par le Commissariat général au plan en partenariat avec le Cabinet Sce, cette formation débutée le 12 septembre visait au renforcement des compétences des fonctionnaires pour une meilleure planification au niveau national des politiques publiques.

C’est suivant les orientations du chef de l’Etat de mettre en œuvre le Plan national de développement de la Transition (PNDT), que le ministère de la Planification, à travers le Commissariat général au plan, entend adapter les services de l’Etat aux mécanismes de planification en vue d’une meilleure mise en œuvre des politiques publiques. Ainsi, dans le cadre de cette formation qui s’est déroulée à la Chambre de Commerce de Libreville, ce sont 16 administrations publiques qui ont vu certains de leurs agents formés aux techniques de planification.

16 administrations publiques dont la présidence de la République

La formation dispensée par le Cabinet Sce a vu la participation d’agents de divers secteurs de l’administration publique parmi lesquels la Présidence de la République, le ministère de la Planification et de la Prospective, de l’Energie et des ressources Hydrauliques, entre autres. Ainsi, ces agents ont pu être initiés aux « fondamentaux de la planification stratégique, des méthodes prospectives notamment l’analyse des enjeux, l’élaboration de plans d’action et des cartes stratégiques en passant par l’importance des indicateurs de performance ».

Il faut dire que cette formation est la première phase d’un processus au terme duquel des certificats seront remis aux impétrants. Selon les organisateurs, le Commissariat général au plan élaborera un rapport final de restitution de cette première phase. Rappelons que ce programme s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des politiques de relance de l’Économie nationale. Toute chose qui passe par une meilleure mise en agenda des politiques publiques, une meilleure mise en œuvre et une performance dans leur évaluation.