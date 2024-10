Gabon : Conférence de presse de Télesphore Obame Ngomo ce mercredi 16 octobre !

Follow on X

Télesphore Obame Ngomo, Conseiller spécial du Président de la République, chef de département communication, tiendra une conférence de presse ce mercredi 16 octobre 2024 au sein de ladite institution. Occasion pour le patron de la communication présidentielle de la transition de faire le point sur les sujets d’actualité autour du Général Brice Clotaire Oligui Nguema.

Si sa dernière conférence de presse avait été reportée sine die pour cause d’agenda du Président de la transition, la prochaine sera assurément la bonne. En effet, ce mercredi 16 octobre 2024, Conseiller spécial du Président de la République, chef de département communication, se prêtera à un exercice qu’il maîtrise : faire le point sur les dernières actualités du Gén. Oligui Nguema après une tournée diplomatique aux États-Unis et dans d’autres pays.

Tournée aux USA, rapporte de la constitution et référendum !

Les indiscrétions parvenues à la rédaction de Gabon Media Time (GMT) de 3 sujets d’actualité qui seront élucidées par le premier responsable de la Communication présidentielle. Il s’agit de la visite du Président de la Transition aux États-Unis tout d’abord dans le cadre du sommet de l’ONU sur la paix mais également les rencontres avec les membres de l’administration américaine. À cela se greffe les villégiatures dans d’autres pays afin de donner les gages d’une transition maîtrisée.

Par ailleurs, Telesphore Obame Ngomo fera le point détaillé du rapport de l’assemblée constituante remis au Président de la transition le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Lequel constitue une avancée considérable dans l’agenda du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) et ce, à l’aube de la tenue du référendum qui s’articulera prioritairement sur le vote de la constitution par les gabonais et gabonaises.

Notons que cette conférence de presse sera également l’occasion d’aborder divers sujets de politique intérieure. Les journalistes présents auront la possibilité de poser des questions lors de la séance de questions-réponses, permettant ainsi d’éclairer davantage les questions d’actualité et les préoccupations du public. Pour la Présidence de la République, cette rencontre revêt une importance particulière dans le contexte actuel, offrant une plateforme pour la transparence et le dialogue avec la presse et les citoyens.