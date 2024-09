Gabon : la conférence de presse de Télesphore Obame Ngomo reportée sine die !

Follow on X

La conférence de presse prévue ce vendredi 13 septembre 2024 avec Télesphore Obame Ngomo, Conseiller spécial du Président de la République et chef du département communication, a été reportée sine die. Initialement, cet événement devait permettre au responsable de la communication présidentielle de la transition de faire le point sur plusieurs dossiers cruciaux pour l’avenir du Gabon.

L’annonce du report a été faite par une source proche du Palais Rénovation de Libreville. Si les journalistes d’actualité tels que la visite officielle du Président de la Transition, Général Brice Clotaire Oligui Nguema, en Chine, le projet de loi portant Constitution Gabonaise et le référendum constitutionnel figuraient également parmi les points majeurs retenus à l’ordre du jour.

La presse attendra !

Cette décision de reporter la conférence de presse retarde donc la clarification des enjeux associés au projet de loi constitutionnel et les détails concernant le calendrier du référendum. La Présidence de la République n’a pas encore communiqué la nouvelle date pour cet événement qui devait également offrir une plateforme pour la transparence et le dialogue avec les médias et les citoyens.