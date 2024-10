Owendo : un corps sans vie retrouvé à Alénakiri

Ecouter l'article

Un drame s’est produit dans la commune d’Owendo, précisément dans le 2e arrondissement, au quartier Alénakiri. Selon le quotidien L’Union paru ce samedi 12 octobre 2024, un jeune homme du nom de Ronan Jorame Ella Mba, âgé de 26 ans, a trouvé la mort lors d’une partie de pêche avec deux de ses amis. La victime aurait fait une chute accidentelle dans les eaux troubles du fleuve Komo.

Une noyade tragique. Il n’est pas rare de recenser des cas de noyade au Gabon, mais ce dernier incident met en lumière la vulnérabilité de ceux qui pratiquent la pêche dans des conditions souvent précaires. Ronan Jorame Ella Mba est la dernière victime en date, ayant perdu la vie au large du fleuve Komo, sur le versant donnant au quartier Alénakiri. D’après les faits relatés, l’accident est survenu lors d’une sortie nocturne de pêche, entre le mercredi 9 et le jeudi 10 octobre 2024, en compagnie de deux amis, l’un plus âgé et l’autre plus jeune que lui.

Que s’est-il passé ? Selon les témoignages recueillis, une erreur ou un faux mouvement aurait entraîné la chute de Ronan dans les eaux troubles du fleuve. Malgré ses compétences dans cette activité, comme l’a affirmé une source proche de la famille, la victime n’a pas pu se sortir du piège que représentaient les eaux du Komo. En proie à la panique, ses deux compagnons se sont rendus rapidement à la gendarmerie d’Alénakiri pour donner l’alerte.

Le corps retrouvé après des heures de recherche

Informées de l’incident, les Officiers de police judiciaire (OPJ) ont aussitôt lancé des recherches dès le vendredi 11 octobre. Après des heures de recherche active, le corps sans vie de Ronan Jorame Ella Mba a finalement été retrouvé aux alentours de 11 heures. Son corps a été acheminé vers une maison funéraire pour identification.

Enquête en cours. Pour élucider les circonstances exactes de cette tragédie, une enquête a été ouverte. Les autorités espèrent ainsi éclaircir les causes réelles de la mort de ce jeune Gabonais, bien connu de sa communauté.