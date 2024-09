Akanda : l’association RH Action humanitaire en soutien aux enfants du CAPDES

Ecouter l'article

Une délégation de l’association RH Action humanitaire, conduite par sa fondatrice Rebiha Helimi s’est rendue ce samedi 31 août 2024, au Centre d’accueil pour enfants en difficultés sociales d’angondjé (CAPDES) d’Akanda. Il était question pour ces derniers d’apporter leur soutien aux pensionnaires de ce centre à quelques jours de la rentrée scolaire. A cet effet, des kits scolaires composés de sacs, de cahiers, de stylos, de crayons ainsi que tout le nécessaire pour effectuer une bonne rentrée académique 2024-2025 ont été distribués à ces enfants. Un moment d’intense solidarité.

C’est dans l’optique de venir en aide aux personnes qui se trouvent dans des situations de détresse et en difficultés, que la fondatrice de l’association RH Action Humanitaire Rehiba Helimi et ses collaborateurs, ont posé leurs valises dans la commune d’Akanda précisément au Centre d’accueil pour enfants en difficultés sociales d’angondjé (CAPDES). Occasion pour ladite délégation d’apporter des présents aux pensionnaires de ce centre d’accueil. A cet effet, les bienfaiteurs ont procédé à la remise de kits scolaires aux enfants.

Un geste qui tombe à point nommé

La fondatrice et ses collaborateurs qui ont la main sur le cœur ont procédé à la remise des kits scolaires aux pensionnaires du CAPDES. Des cartables et sacs roses pour les filles, bleu marine et noir pour les garçons avec les images de leurs héros de déssin animés dessu. Durant son allocution, Rehiba Helimi a déclaré que cette action est plus qu’une vocation. « Mon combat est de venir en aide à tous les enfants en difficultés sociales. C’est vraiment mon combat premier d’être là avant toute chose, vous voir, vous donner des goûtez voir avec vous si vous avez besoin de certaines choses » a-t-elle déclaré toute émotive.

L’assentiment des récipiendaires ne s’est pas fait attendre. Et c’est par la voix de Diane Christie Ogandaga représentante du directeur empéché. « Jusqu’à présent il n’y avait pas encore les fournitures. Vous êtes tombé comme un ange venu du ciel. Nous tenons à vous remercier du fond cœur. Nous tenons à vous dire un grand merci pour ce don merveilleux qui est tombé à pic ». Outre cette étape, la délégation a effectué une visite de l’ensemble du centre. Pour Rehiba Helimi, cette initiative visait à voir dans quelle mesure soutenir au mieux cette œuvre sociale et de voir dans quelle condition ces enfants vivent, en vue d’améliorer leurs conditions de manière générale. La journée s’est achevée autour d’un goûter avec les enfants.