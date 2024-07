Éducation : le Gabon 168ème sur 218 pays en 2023

Ecouter l'article

Insider Monkey a récemment publié son classement des pays en matière d’éducation. Selon cette étude, le Gabon occupe la 168ème place sur 218 pays. Une piètre performance pour un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure qui a une des plus faibles populations d’Afrique.

En effet le site Web financier qui fournit gratuitement des données sur les délits d’initiés et les fonds spéculatifs aux investisseurs ordinaires, prend en compte plusieurs facteurs. Il s’agit entre autres du nombre d’universités classées parmi les 1000 meilleures dans le classement QS, du rang moyen des universités classées parmi les 1000 meilleures, des dépenses publiques par habitant en éducation et le produit intérieur brut (PIB) par habitant en dollars américains.

Le Gabon au 168e rang

Ainsi, dans ce classement le Gabon occupe la 168ème place, loin derrière les Etats-Unis (1er), la France (13ème), l’Afrique du Sud (25ème), l’Egypte (50ème) et la Guinée équatoriale (147ème) mais devant la Côte d’Ivoire (171ème) et le Cameroun (186). Un position qui s’explique par le sous-développement de son système universitaire. En effet, le pays ne dispose d’aucun établissement dans le classement des 1000 meilleures universités au monde, ce qui est un facteur clé de son mauvais classement.

Ajoutée à cela, la qualité des établissements d’enseignement supérieur est souvent un indicateur de la qualité globale de l’éducation dans un pays, et l’absence du Gabon dans ce classement international reflète des lacunes significatives dans son système éducatif. D’ailleurs, dans le rapport d’enquête sur le profil des migrants, seulement 4% d’entre eux viennent étudier dans le pays, les autres étant principalement sur le territoire gabonais pour le commerce.

En outre, en 2023, le Gabon a dépensé seulement 2,1% de son PIB dans l’éducation, selon l’Institut de statistique de l’UNESCO. Cette dépense est relativement faible comparée à d’autres pays, même au sein de la région africaine. Les experts estiment que des investissements plus importants et mieux ciblés dans l’éducation sont essentiels pour améliorer la qualité de l’enseignement et les résultats des étudiants gabonais. C’est notamment le cas de l’UNICEF qui appelle les gouvernements à investir davantage dans l’éducation pour assurer le développement du continent.

Investir dans l’éducation pour inverser la tendance

L’importance des dépenses publiques par habitant en éducation ne peut être sous-estimée. Ces fonds sont importants pour développer les infrastructures éducatives, recruter et former des enseignants qualifiés, et fournir les ressources nécessaires pour une éducation de qualité. Le faible pourcentage du PIB consacré à l’éducation souligne la nécessité d’une réévaluation des priorités budgétaires pour répondre aux besoins croissants du secteur éducatif.

Pour rendre le pays plus compétitif dans ce secteur, les gouvernants doivent investir davantage dans l’éducation. Il s’agit de former les enseignants, de renforcer l’offre infrastructurelle, de diversifier l’offre de formation et de moderniser les méthodes d’enseignement. Les autorités de la Transition, en l’occurrence les ministres de l’Education nationale, Camélia Ntoutoume Leclercq et de l’Enseignement supérieur, le Pr. Hervé Ndoume Essingone sont attendus sur la question.