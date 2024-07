Gabon :  bientôt la construction d’un centre commercial à Lambaréné

Ecouter l'article

Dans l’optique d’amorcer un processus de développement dans la province du Moyen-Ogooué, le président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a annoncé la construction d’un centre commercial à Lambaréné. Une initiative qui viendra renforcer l’offre de service dans la province migovéenne où le chef de l’Etat a séjourné du 21 au 23 juin derniers.

C’est un oiseau de bonne augure qui s’est posé dans le Moyen-Ogooué le 21 juin dernier. En effet, le président de la Transition a annoncé une série de travaux pour le développement de la province. Parmi ceux-ci, la construction d’un centre commercial à Lambaréné. Un projet qui s’inscrit dans la volonté des nouvelles autorités d’offrir des services diversifiés et de nouveaux emplois aux populations locales.

Lambaréné bientôt doté d’un centre commercial

Lors de son séjour en terre migovéenne, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a dévoilé une série de projets destinés à améliorer les infrastructures et la qualité de vie dans la région. La construction du centre commercial à Lambaréné, annoncée lors de ce déplacement, est un projet phare qui promet de transformer le paysage économique de la ville. Cette nouvelle infrastructure offrira non seulement des services diversifiés, mais aussi de nombreuses opportunités d’emploi pour les habitants.

« Dans le même élan, un centre commercial sera construit afin d’offrir aux populations des services diversifiés et de nombreuses opportunités d’emploi », a indiqué le Général Brice Clotaire Oligui Nguema cité par le quotidien L’Union. Ce projet s’inscrit dans une stratégie plus large de modernisation de la province du Moyen-Ogooué, visant à créer un environnement propice à la croissance économique.

Le futur centre commercial de Lambaréné devrait avoir un impact significatif sur l’économie locale. En plus de générer des emplois directs et indirects pendant et après la phase de construction, il stimulera également le commerce et les services. Ainsi, les populations bénéficieront d’un accès facilité à une gamme variée de produits et de services, ce qui réduira leur dépendance vis-à-vis de Libreville pour certains achats.