Gabon : Ba’ponga annonce un concours de Rap pour lutter contre les violences en milieu scolaire

L’association Mo’ghenguet international dirigée par le rappeur, producteur et entrepreneur gabonais Ba’ponga a annoncé le vendredi 13 septembre 2024, le lancement du projet dénommé Musique, Éducation, Tour. Il s’agit d’un concours de Rap qui vise à former ses participants afin qu’ils deviennent les premiers acteurs de la lutte contre les violences, particulièrement celles en milieu scolaire et contre la consommation des drogues et autres substances illicites. La compétition s’adresse à tous les jeunes du grand Libreville.

Harcèlement, violence physique, verbale, structurelle et même Cyberharcèlement sont les termes et expressions qui regroupent les violences en milieu scolaire. C’est dans l’optique d’éradiquer ce phénomène qui a des conséquences graves sur la santé mentale et physique des élèves, ainsi que sur leur réussite que l’artiste rappeur Ba’ponga a lancé ce projet par le biais de son association. Une initiative qui a pour objectif de sensibiliser et de créer un cadre ludique en vue de lutter efficacement contre cette problématique et amener les jeunes à se réapproprier les valeurs morales et les règles de vivre ensemble.

Musique, Éducation, Tour pour endiguer la violence en milieu scolaire

En effet, ce concours de Rap s’adresse aux jeunes vivant dans le grand Libreville. Pour le rappeur, l’objectif principal est d’impacter les consciences. « L’éducation parce que les messages qui seront diffusés par le concours seront calibrés à répétition pour impacter les consciences. Les messages seront accompagnés de campagnes de promotion radio, télé, réseaux sociaux en passant par les établissements du grand Libreville pendant 8 mois », a-t-on pu lire sur la présentation de l’événement dont Gabon Media Time a reçu copie. Les participants seront formés, suivis et évalués. L’objectif final est de susciter des vocations.

C’est donc une série d’activités dont le but premier est la sensibilisation. Des formations, des spectacles, des campagnes de communication et des déplacements dans les lycées et collèges. Le tout au bénéfice de l’éducation, des artistes en herbe qui feront valoir leurs dons et talents pour lutter contre la dérive chez les jeunes. Il faut souligner que ces derniers seront encadrés par des spécialistes culturels et des artistes pour comprendre et exploiter au mieux le secteur des Industries culturelles. C’est donc à la fin du mois de septembre que l’association procédera à l’appel à candidature. Tous les artistes en herbe peuvent d’ores et déjà préparer leur freestyle. Nous y reviendrons.