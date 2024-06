10 Km de POG : AGL partenaire officiel de la 6e édition !

Ecouter l'article

Déjà engagé dans l’édification d’un tissu économique fort avec une implication certaine, Africa Global Logistics Gabon (AGL) est désormais partenaire officiel de la 6eme édition du 10 km de Port-Gentil. Pour consacrer cette convention, la mascotte « Ngozo » a effectué un passage remarqué sur l’ensemble des sites de Port-Gentil.

Prévu le 23 juin 2024 à l’occasion de la journée mondiale de l’Olympisme, le lancement de la 6eme édition du 10 Km de Port-Gentil, dénommé « la course pédestre la plus rapide d’Afrique » revêtra une coloration bleu et blanc. Et pour cause, Africa Global Logistics Gabon, s’est engagé à soutenir cette compétition qui fait la fierté de notre pays.

AGL dans les starting-blocks du 10 Km de POG !

C’est à la faveur d’une visite effectuée au sein des installations d’Africa Global Logistics Gabon dans la capitale économique, partenaire officiel de la 6ème édition du 10 km de Port-Gentil, que la mascotte « Ngozo » a donné le ton de cette fête de l’athlétisme dans notre pays. En attendant de réunir les férus du sport, ce sont les agents qui ont pu rythmer sur les pas de cette mouvance sportive.

Heureux d’avoir eu le privilège de participer aux hostilités de cette grande fête du sport dans la capitale économique du Gabon, Jean-Michel Escallier a souligné que « nous croyons aux valeurs de détermination, persévérance et courage que prônent le marathon et nous sommes fiers de contribuer à la réussite de cet événement qui rassemble la communauté Port- Gentillaise autour de la passion du sport. ». Un acte fort de la part de la Direction générale AGL-POG.