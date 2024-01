Follow on X

Gabon : Aaron Boupendza et le rappeur EJ au commissariat après une rixe

Une nuit tumultueuse a marqué le début de l’année 2024 à Angondje. Le footballeur Aaron Boupendza et l’artiste EJ en sont arrivés à l’altercation violente. Selon notre confrère L’Union, l’origine de ce presque drame est un malentendu entre l’international gabonais et la petite amie du chanteur qui aurait reçu une gifle du premier cité après une houleuse dispute dans un état second.

Si pour l’heure, les versions de suivent et ne se ressemblent pas parfaitement, il est une certitude c’est qu’après des échauffourées, Aaron Boupendza aurait promptement quitté les lieux pour se mettre à l’abri chez lui. Et ce, afin d’éviter d’autres confrontations. La jeune fille ayant relayé une gifle reçue tandis que d’autres évoques une simple poussade. Toujours est-il que cette scène ne serait que la résultante d’une inimitié entre les deux protagonistes. Les deux jeunes hommes ne s’appréciant que platoniquement, rapporte L’Union.

Des frictions à l’origine de la rixe !

Ces entrefaites auraient pu s’arrêter à des menaces publiques. Chose qui traduirait la colère à la suite des dénonciations de Juliana, sa petite amie. Pourtant, voulant régler en bandit cette affaire, il aurait pris l’initiative de le rechercher dans tout Akanda avant d’être informé de son domicile. La suite est connue de tous, portes défoncées, meubles détruits, la maison mise à sac. Désireux d’obtenir la quiétude, car le jeune artiste semblait prêt à en découdre, l’international gabonais a saisi la justice. Résultat, les présumés agresseurs ont été interpellés et conduits dans les locaux des forces de l’ordre pour démêler l’écheveau dans cette affaire qui embrase la toile.

Il ressort que le requérant exigerait des dommages et intérêts conséquents. Lesquels sont évalués à plusieurs millions de francs CFA. Une somme dont l’artiste qui se revendique du 5ème arrondissement de Libreville aurait du mal à trouver. Pourtant, difficile d’en vouloir à l’attaquant de FC Cincinnati qui a essuyé des grosses pertes matérielles et une agression à domicile. Occasion d’interpeller les jeunes qui voudraient s’adonner à des pratiques violentes pour régler des comptes. La voie pacifique est souvent une issue meilleure. Nous y reviendrons !