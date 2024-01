Gabon : A combien s’élève la réduction des émoluments des ministres annoncée par Laurence Ndong ?

Ecouter cet article Ecouter cet article

Alors que le processus de Transition suit son cours, la question de l’optimisation de la dépense publique continue d’alimenter les conversations. A la faveur d’une invitation sur le plateau de Gabon 1ère au sujet de l’épineuse question des bourses scolaires pour le secondaire, Laurence Ndong, ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement a indiqué que les émoluments des membres du gouvernement avaient été réduits. Toute chose qui nécessite aux yeux de l’opinion que le gouvernement communique plus en détail sur cette question.

Selon les autorités de la Transition, la transparence dans la gestion de la chose publique est un principe cardinal qui distingue ce gouvernement de ceux des 7 dernières années. Si dans l’optique d’asseoir cette transparence, le Comité pour la Transition et la restauration des institutions (CTRI) avait communiqué publiquement sur la réduction des émoluments perçus par les députés et sénateurs de la Transition, côté gouvernement, c’est motus et bouche cousue. Pis, l’opinion publique découvre au détour d’une phrase inattendue du Porte-parole du gouvernement, que cette baisse a bien été appliquée aux membres du gouvernement. Une transparence à géométrie variable au CTRI ?

C’était le 18 octobre 2023 que le Colonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi annonçait à la faveur d’un communiqué, une réduction du traitement dû aux parlementaires de la transition. Le Porte-parole du CTRI s’était voulu précis puisqu’il avait annoncé pêle-mêle « la réduction des indemnités des parlementaires, la suppression des fonds politiques, la suppression de la prime de transport du 17 août, la réduction de moitié de l’indemnité de session ».

Si depuis lors aucun communiqué n’a été rendu public en ce qui concerne les membres du gouvernement, Laurence Ndong a été claire. « Nous demandons à chacun de faire un effort pour que notre pays reviennent à l’équilibre budgétaire. Le gouvernement a fait cet effort. Le nombre de ministres a été réduit. Les ministres d’aujourd’hui n’ont pas les mêmes émoluments que les ministres d’hier », a indiqué le Porte-parole du gouvernement de Transition.