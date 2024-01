Gabon : 9 candidats auditionnés pour le poste Directeur général des Douanes

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mercredi 10 janvier 2024, le ministère de l’Economie et des Participations a procédé à l’audition des candidats au poste de directeur général des Douanes et des droits indirects (DGDDI). Un processus qui intervient à la suite de la promotion au grade de Général de brigade et à la nomination en tant que Chef d’État-Major adjoint chargé des opérations au sein des Forces armées gabonaises, de Landry Mbondo qui occupait jusqu’à récemment cette fonction.

Décidément, le ministère de l’Économie et des Participations a décidé de faire de la transparence sa véritable marque de fabrique. La preuve avec le processus de sélection entamé ce jour afin d’identifier un successeur au Général de brigade Landry Mbondo appelé à d’autres fonctions. Ainsi, ce sont 9 candidats issus essentiellement de l’administration des douanes qui ont été auditionnés.

Devant un jury présidé par le ministre de l’Économie Mays Mouissi, qui était accompagné pour l’occasion du secrétaire général Christian Patrick Ebe, du directeur de cabinet du ministre Alain Ndjoubi Ossami, du conseiller juridique du ministre et de l’inspecteur général des services adjoints, les postulants, on a été évalués sur des critères clés liés à leur expérience professionnelle, à leurs compétences, à leur vision ou encore à leur capacité à adhérer aux principes éthiques et à les faire respecter par les agents.

Un processus de recrutement gage de transparence

Ce processus transparent impulsé le membre du gouvernement s’inscrit dans la volonté des plus hautes autorités de recruter un nouveau directeur général des douanes compétent et qualifié susceptible d’assumer cette responsabilité importante. « Cette méthode de recrutement favorise la transparence, l’excellence et réduit le risque de favoritisme », indique le communiqué du ministère de l’Economie et des Participations.

À noter que chaque entretien a donné lieu à un compte-rendu d’entretien précisant notamment les forces et faiblesses de chaque candidat et que celui qui sera retenu par le jury à l’issue de ce processus fera l’objet d’une proposition de nomination en Conseil des ministres, conformément aux textes en vigueur.