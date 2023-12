Libreville : des magasins ravagés par un incendie au Carrefour GP

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les habitants du quartier GP en Nzeng-Ayong dans le 6ème arrondissement de Libreville ont été témoins d’un sinistre. En effet, le jeudi 21 décembre 2023, un incendie important aurait ravagé plusieurs magasins aux environs de 11 heures faisant ainsi un bon nombre de dégâts matériels.

Situé dans le sixième arrondissement de la commune de Libreville, le carrefour GP est l’un des plus grands sens giratoire du quartier Nzeng Ayong. L’incendie qui s’est déclenché le jeudi 21 décembre 2023 aux environs de 11 heures aurait laissé plusieurs personnes sans bien matériel et peut être financier.

Une marmite abandonnée au feu à l’origine du drame

Alors que les commerçants ont procédé au ravitaillement de leur marchandise pour ces fêtes de fin d’années, d’autres auraient déjà tout perdu. Et ce sans pourtant avoir eu un retour sur investissement. En effet, l’attention des voisins aurait été attirée par la fumée s’ échappant d’une boutique. Quelques minutes après que son propriétaire soit sorti.

Ainsi, les flammes se seraient propagées en ravageant sur son passage cinq autres chambres et des magasins. Si l’origine de l’incendie n’a pas été révélée, les populations riveraines soupçonnent qu’une marmite aurait été abandonnée au feu. « Il était 11 heures quand le boutiquier a fermé la porte. Derrière lui, le feu s’est déclenché. Malheureusement, on ne pouvait rien faire. Comme d’habitude, les pompiers sont arrivés en retard. On était obligé de prendre les sceaux et nous servir du puits situé juste à côté…».

Des efforts qui n’auraient servi à rien puisque rien n’aurait pu être sauvé et récupéré par les sinistrés. Malgré l’aide du voisinage pour éteindre les flammes. C’est donc un véritable coup dur pour toutes les victimes qui ne savent plus à saint se vouer à l’orée des fêtes de Noël et de la saint sylvestre.