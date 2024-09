Gabon : 7 900 FCFA le coût onéreux des nouveaux manuels scolaires 

Ecouter l'article

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a publié la nouvelle mercuriale des prix des manuels scolaires. Ce communiqué daté du 18 septembre a révélé que les nouveaux manuels destinés aux élèves de 4ème et 5ème année seront vendus entre 5500 FCFA et 7900 FCFA, soit une augmentation de 2290 FCFA par rapport aux anciens ouvrages. Une haussequi suscite des interrogations sur la volonté des autorités de rendre ces livres accessibles dans un contexte de lutte contre la vie chère.

Si le Chef de l’Etat, le Général de Brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema a pris comme initiative d’alléger les charges financières des parents d’élèves en optant pour la gratuité des manuels scolaires pour le compte de l’année académique 2024-2025, il se pose tout de même des questions pour ce qui concerne les parents contraints d’inscrire leurs enfants dans le privé. La mercuriale des prix dévoilée par la DGCCRF indique pour la nouvelle collection « super efficace » destinée aux apprenants de 4e et 5e année une hausse importante.

Des manuels pas à la portée de tous les parents d’élèves

Ces nouveaux manuels scolaires seront bientôt mis à la disposition des apprenants afin qu’ils s’imprègnent de l’histoire et de la culture du Gabon, comme l’a souligné le ministre de l’Éducation nationale, Camélia Ntoutoume Leclercq lors de la réception de ces ouvrages le 20 septembre dernier, indiquant que « dans ces manuels-là l’histoire du Gabon est mieux détaillée. Les enfants se réapproprient l’histoire du Gabon ». Cependant, bon nombre de parents d’élèves déjà éprouvés par le coût de la vie estiment que les prix de ces livres ne sont pas à la portée.

Une différence flagrante tant l’écart des prix des anciens manuels scolaires est assez grand. À Libreville, les montants variaient de 2300 FCFA à 5100 FCFA et à l’intérieur du pays 2530 FCFA à 5610 FCFA. Alors que l’objectif était de permettre à tous les enfants d’accéder aux manuels, les nouveaux montants affichés rendent l’accès plus difficile. Comment concilier l’objectif d’une éducation de qualité pour tous et des prix aussi élevés ? la question reste posée.