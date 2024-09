Gabon : vers un 1er audit des comptes d’Assala Energy 

Ecouter l'article

Deux mois après le rachat d’Assala, l’Etat gabonais, à travers la Société Nationale des Hydrocarbures du Gabon (SNHG), Gabon Oil Company (GOC), a décidé d’auditer les comptes d’Assala Energy. La nouvelle maison mère de l’ex-filiale de Carlyle, a même déjà choisi le cabinet qui devrait réaliser cet audit. C’est ce que nous a confirmé une source interne, qui annonce au passage que le bureau parisien de KPMG, a été choisi fin août par le directeur général de GOC, Marcellin Simba Ngabi.

Si selon certaines indiscrétions la situation au sein d’Assala Energy est quelque peu tendue depuis le rachat par l’Etat gabonais avec l’aide du Suisse Gunvor, GOC, bras séculier de l’Etat dans cette opération, la reprise en main totale semble avoir été amorcée. Un audit des comptes post rachat a été diligenté fin août. Il devrait être conduit par le bureau parisien de KPMG, cabinet d’audit, de conseil, d’expertise comptable, de droit et de fiscalité. Un cabinet qui fait en outre partie du très célèbre « Big 4 ».

Spécialiste de l’audit, le cabinet aura essentiellement pour mission d’examiner les comptes du producteur d’hydrocarbures. De les passer au peigne fin dans le but de déceler toute anomalie, notamment dans son fonctionnement sous la direction du Français David Roux. Toute chose qui vise essentiellement à assurer la « transparence et l’efficacité des opérations de la société nouvellement acquise », à confirmer la valeur des actifs acquis et de s’assurer que tous les passifs sont correctement identifiés et pris en compte.

Trois mois après le rachat, l’Etat gabonais veut y voir clair

Courant dans les cas de rachat, cet audit devrait permettre à GOC de mieux orienter sa stratégie. De définir ses priorités opérationnelles et stratégiques, de mesurer la portée des investissements à réaliser. Tout un programme. La compagnie pétrolière qui emploie près de 2 500 personnes, annonçait l’an dernier avoir investi pas moins de 350 milliards de FCFA pour le maintien et le renouvellement de ses réserves pétrolières. Des investissements qui lui ont permis d’atteindre un taux record de renouvellement des actifs pétroliers de 170 % et augmentant de 40% la production de ses champs pétroliers.



Visant également à s’assurer que l’entreprise respecte les normes comptables et les réglementations en vigueur, ce qui est essentiel pour éviter tout accroc. Cet audit devrait permettre d’identifier les synergies et les défis à surmonter lors de l’intégration d’Assala dans la GOC. Il devrait également offrir une assurance pertinente aux investisseurs, créanciers et autres parties prenantes sur la fiabilité des informations financières, tout en aidant la nouvelle direction à prendre des décisions stratégiques basées sur des données financières précises et fiables.