Gabon : la gestion du Copil-Coronavirus dans le viseur du Comité pour la transition ?

Ecouter cet article Ecouter cet article

La prise de pouvoir opérée par les Forces armées gabonaises (FAG) réunies au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) devrait aboutir à l’exhumation de certains dossiers restés en suspend ou rangés volontairement dans les placards par le régime Bongo-PDG. C’est notamment le cas de celui de la gestion des fonds dédiés à la riposte de la pandémie de Covid-19.

Réclamer à cor et à cri par les acteurs politiques et de la société civile, le bilan de la gestion financière de la crise de la covid-19 n’a jamais fait l’objet d’une communication claire de la part de l’ancien gouvernement. En effet, face à la pression populaire, ce dernier avait agité en épouvantail deux rapports réalisés par le cabinet d’audit Deloitte sur la période du 1er janvier au 31 août 2021 et du 31 mars au 31 décembre 2020.

Incohérences et anomalies sur les rapports de la gestion des fonds covid-19

Ainsi, dans ces documents dont Gabon Media Time avait pu consulter copie, le cabinet d’audit assure ne pas être en « mesure d’exprimer une opinion favorable sur les états financiers ». « Nous n’avons pas obtenu des différentes parties prenantes à notre mission (agence comptable du COPIL, services du ministère du Budget et des Comptes publics et ministère de la Santé) les éléments probants suffisants et appropriés pour fonder une opinion d’audit sur ces états financiers », pouvait-on lire.

Autre fait qui laissait entrevoir une gestion peu orthodoxe des fonds covid, dans son rapport le Copil citoyen indique que ce sont 503,047 milliards de FCFA qui aurait été collecté dans le cadre de la riposte contre la covid-19. En effet, ce mouvement citoyen a relevé une multitude d’anomalies à l’exemple d’un double paiement de la facture de 19 315 840 FCFA d’OSSPRO GROUP pour la location de sa logistique, des frais de mission de 350 000 FCFA/jour pour le Ministre de la Santé, 250 000 FCFA/jour le Président du Copil et Présidente du Comité Scientifique Santé.

De la nécessité pour le CTRI de jeter un œil sur la gestion des dépenses covid-19

Avec le changement de régime intervenu le 30 aout dernier et les premières annoncent faite par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) avec en toile de fond la nécessité de voir clair dans la gestion des finances publiques, le dossier sur les dépenses devrait être également mis sur la table. Une prise en main qui devrait permettre de mettre en lumière la responsabilité de chacun sur ce dossier épineux.