Gabon : éducation, santé, infrastructures, agriculture, 213 milliards prévus des cette année pour les projets du CTRI

En mission de restauration des institutions et de la dignité de la République, le Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI) compte mettre les bouchées doubles pour atteindre ces objectifs. Et c’est peu de le dire! Le général-président, Brice Clotaire Oligui Nguema et son gouverne ment s’apprêtent ainsi à déployer pas moins de 30 projets prioritaires dans les secteurs de la santé, de l’énergie, des infrastructures, de l’agriculture, de l’éducation etc. Sur un délai de deux ans soit le temps de la transition, ce sont donc 213 milliards de FCFA qui seront ainsi injectés aux quatre coins du pays comme l’a récemment indiqué le commissariat général au plan.

Sur pause au cours des quatorze dernières années malgré un chapelet de promesses, le Gabon devrait connaître une croissance accélérée durant les deux ans à venir. C’est ce qui se précise à l’analyse du plan directeur sur la période 2024-2026. Comme indiqué par le commissariat général au plan, le CTRI au pouvoir entend déployer pas moins de 30 projets stratégiques durant les deux ans de transition qu’il s’est fixés. 30 projets sur les 320 que compte développer le gouvernement à l’horizon 2026, et qui touchent pas moins de 11 secteurs clés de notre économie.

En effet, si on se base sur le cadre de référence, ce sont 5 projets d’infrastructures routières pour un montant de 41,9 milliards de FCFA. 2 projets énergétiques pour un montant de 4,4 milliards de FCFA. 2 projets visant à améliorer la desserte en eau potable évalués à plus de 25 milliards de FCFA, ou encore 2 projets visant à améliorer le transport pour un peu plus de 27,3 milliards de FCFA. Concernant ce secteur d’ailleurs, la création de Fly Gabon répond à une ambition assumée, celle de permettre au pays de redéployer ses ailes comme au temps d’Air Gabon.

Agriculture, développement local et éducation nationale en bonne place

En dehors de ces 11 projets, 2 autres devraient voir le jour dans le secteur de la santé avec notamment la construction de 10 centres de soins pour un montant de 20,1 milliards de FCFA, 2 autres dans le secteur agricole dont la phase 2 du projet de développement agricole et rural pour un montant global de 11,3 milliards de FCFA et des projets de pêche (3,6 milliards de FCFA). A noter que le PUDC dont un protocole d’accord des partenaires techniques et financiers avait été signé il y a quelques mois, devrait également être déployé dès cette année pour un coût de 4 milliards de FCFA par provinces.

Tous ces projets auxquels il faut ajouter d’autres dans le secteur de l’éducation nationale, la formation professionnelle et l’enseignement supérieur pour un coût global d’un peu plus de 12 milliards de FCFA dont 4 milliards pour le seul Lycée d’excellence du CTRI, devraient ainsi permettre aux nouvelles autorités de fixer les bases d’un véritable développement inclusif.