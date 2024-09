Gabon : la gestion du FNH rétrocédée au ministère de l’Habitat

Ecouter l'article

Mobiliser des moyens financiers afin de renforcer l’efficacité du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et du Cadastre en vue de remplir ses obligations en matière de politique du logement. C’est l’objectif visé par le Gouvernement de la Transition qui, au terme du Conseil des ministres du 31 août 2024, a adopté un projet d’ordonnance portant réorganisation du Fonds national de l’habitat (FNH).

Depuis sa prise de pouvoir, le CTRI a opté pour une doctrine allant à contre-courant du modèle de gouvernement déployé sous le régime déchu. En effet, si Ali Bongo et ses camarades avaient misé sur un assèchement des moyens des ministères au profit d’agences, la tendance semble aujourd’hui pencher en faveur du renforcement des compétences des sectoriels. Ainsi, le ministère de l’Habitat, de l’urbanisme et du cadastre pourra désormais, grâce au Fonds national de l’habitat peaufiner une politique du logement qui soit efficiente et qui réponde à la demande du marché.

Le Fonds national de l’habitat pour outiller le ministère de l’Habitat

Le FNH est un Fonds créé par une ordonnance du 12 janvier 1973 en vue de « faciliter le financement des programmes de logement social », précise le communiqué. Selon la Banque mondiale, une partie de ce Fonds approvisionné par une taxe parafiscale de 2% sur le salaire des travailleurs du secteur privé, était reversée à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), qui finance des projets de logement à haut standing. Cependant, depuis la faillite de la Banque de l’habitat du Gabon, l’entièreté de ce fonds est reversée à la CDC.



Ainsi, selon les autorités, la réaffectation de ce Fonds au ministère de l’Habitat, de l’urbanisme et du cadastre « permettra au FNH de retrouver son rôle central dans la mise en œuvre des politiques publiques de l’habitat et de renforcer l’efficacité des actions menées en faveur du logement social », peut-on lire dans le communiqué final. Rappelons que les États généraux de l’Habitat organisés au milieu du mois de mai 2024 ont mis en lumière un déficit en logement de 300 mille à l’échelle du pays. Une réalité qui a conduit les autorités à véritablement se saisir de la question en érigeant la problématique du logement au rang des priorités de la transition.