Gabon : 48 milliards sollicités par Gondjout pour redorer l’image de la justice

À l’aube du premier exercice budgétaire du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), un point d’honneur sera mis sur l’amélioration du service public qui est un levier stratégique pour l’atteinte des objectifs fixés. Toute chose qui a conduit Paul-Marie Gondjout à solliciter 48 milliards FCFA pour implémenter cette vision au sein du département de la justice qui mérite un coup d’accélérateur.

Après une longue période de léthargie sous Erlyne Antonella Ndembet Damas, le ministère de la Justice semble plus que jamais sur la voie de la reconstruction. Porteur de cette dynamique nouvelle, le CTRI a placé sa confiance à Paul-Marie Gondjout, qui endosse la mission de redonner ses marques de noblesse à ce pan qui participe de manière effective au bon fonctionnement du Gabon. Pour y parvenir, le membre du gouvernement de la transition entend couper les arbres à la racine.

Près de 50 milliards FCFA pour remettre la justice sur des bons rails

C’est à la faveur de sa présentation de la feuille de route du ministère de la Justice suivi de la défense du budget pour l’année n+1 au sein dudit département que Paul-Marie Gondjout a sollicité une enveloppe de Quarante-huit milliards six cent soixante-quatre millions trois cent trente-cinq mille deux cent quatre-vingt-cinq (48.664.335.285) de nos francs. Laquelle servirait à prendre en charge les différents chantiers à mener à terme pour bon fonctionnement de la maison justice.

Il s’agit entre autres d’implémenter les programmes Justice judiciaire et administrative, pénitentiaire, Culture des Droits de l’homme, Égalité des chances, pilotage et soutien à la politique de la Justice et des Droits humains. Des axes fondamentaux qui ont été passés au peigné fin par les vénérables sénateurs membres de la Commission des finances, du budget et des comptes économiques du Sénat de la Transition. Gageons que cet exposé de motifs saura convaincre les parlementaires.