Gabon : 20 000 emplois recensés dans la filière bois depuis le lancement de GSEZ

Ecouter cet article Ecouter cet article

Lancé en 2010 à l’initiative de l’ancien président de la République Ali Bongo Ondimba, le projet de zone économique spéciale du Gabon avait pour ambition de mettre le maximum possible de jeunes Gabonais au travail dans un secteur jusque-là peu valorisé. 23 ans plus tard, ce sont plus de 20 000 Gabonais disséminés sur le territoire qui sont directement ou indirectement impactés positivement en termes d’emplois.

Le secteur du bois a connu un essor considérable ces 20 dernières années. En effet, ce secteur de l’économie a connu une croissance de l’ordre de 322% entre 2010 et 2022, ce qui selon l’économiste Mays Mouissi, a représenté 489 milliards de FCFA de par du PIB pour la seule année 2022. Des résultats portés à la fois grâce à l’action de GSEZ et ses partenaires, et surtout au potentiel des hommes et des femmes qui y travaillent quotidiennement.

8 000 emplois directs créés au sein des Zones spéciales d’investissement

Permettre au maximum de Gabonais de s’autonomiser et de vivre dignement. Au-delà de la rentabilité, c’est l’objectif sans cesse partagé par GSEZ qui a ce jour, est l’un des principaux employeurs privés du pays. Pour la seule Zone d’investissement spéciale de Nkok, ce sont en 2022 144 entreprises exerçant dans 22 secteurs industriels qui ont employé jusqu’à 4 517 dans la seule filière bois.

Ainsi, depuis le lancement de GSEZ en 2010 jusqu’en 2022, les Zones spéciales d’investissement ont permis la création de 8 000 emplois directs et 12 000 indirects sur l’ensemble du territoire. Étant sans cesse dans une dynamique de croissance de ses activités, GSEZ entend poursuivre dans cette lancée en apportant toujours plus d’emplois aux Gabonais, tout en améliorant davantage son management, en vue d’un bien-être de ses salariés et de celui de ses partenaires.