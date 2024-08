Gabon : 11,3 milliards pour relancer le secteur agricole

Ecouter l'article

Le gouvernement gabonais a décidé de consacrer 11,3 milliards FCFA pour le financement de 2 projets agricoles inscrits au titre des priorités. Une initiative qui reflète la volonté des autorités de renforcer le secteur agricole, un atout majeur pour la diversification de l’économie et la sécurité alimentaire.

Dans leur politique de diversification de l‘économie, les autorités de la Transition ont fait du développement agricole une priorité nationale. Ainsi les fonds mobilisés visent à dynamiser le développement agricole et rural, ainsi qu’à promouvoir la zone agricole à forte productivité (ZAP) d’Andem. Toute chose qui devrait également participer à la quête de l’autosuffisance alimentaire à l’horizon 2027.

11,3 milliards pour 2 projets agricoles

Le PDAR 2 qui sera financé par le Fonds international de développement agricole (FIDA) à hauteur de 10, 602 milliards sera réalisé dans le Woleu-Ntem, la Ngounié et l’Ogooué-Ivindo. Le projet se concentrera sur 16 bassins de production couvrant 43 cantons et 171 villages. L’objectif de ce projet conduit par l’Institut gabonais d’appui au développement (IGAD) est d’améliorer durablement les revenus, la sécurité alimentaire et la nutrition des petits producteurs, femmes, jeunes et peuples autochtones de ces provinces. Plus précisément, il est question d’améliorer l’environnement des politiques agricoles pour augmenter les investissements publics et privés mais également de promouvoir des activités économiques et l’entrepreneuriat dans les filières agropastorales.

Par ailleurs, le développement de la zone agricole à forte productivité d’Andem sera financé à hauteur de 700 millions de FCFA sur fonds propres. Ce projet, piloté par la Direction générale de l’Agriculture, a pour but de structurer les acteurs en coopératives dans leurs bassins de production, d’améliorer l’activité économique locale et de réduire la pauvreté. Avec ces initiatives, les autorités gabonaises espèrent non seulement diversifier l’économie mais également poursuivre leur marche vers l’autosuffisance alimentaire à l’horizon 2027.