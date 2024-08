Gabon : sevrés de la prime de rendement, les agents des Eaux et forêts nostalgiques de l’époque Lee White

Ecouter l'article

Après un calme apparent ces 10 derniers mois, les vieux démons de la contestation au sein du ministère des Eaux et forêts semblent avoir repris le dessus. Et pour cause, au cours d’une assemblée générale qui s’est tenue ce jeudi 1er août 2024 le Syndicat national des professionnels des Eaux et forêts (SYNAPEF) a brandit une nouvelle fois une menace de grève générale illimitée pour exiger le paiement de la prime de rendement.

Décidément le front social actuellement en ébullition n’épargne aucune administration. En effet, après les ministères des Transports et de la Communication, le tour est revenu ce 1er août 2024 aux agents du ministère des Eaux et forêts de monter au créneau pour dénoncer la gestion de l’actuel ministre, le Général de brigade Maurice Ntossui Allogo qui ne privilégierait pas le dialogue social au sein du département ministériel dont il a la charge.

Une affaire de prime à l’origine de la montée de tension aux Eaux et forêts

Ainsi, la pomme de la discorde serait liée au non-paiement de la prime. Il faut souligner qu’une commission avait été mise en place pour procéder au règlement immédiat de l’échéance du 4ème trimestre 2023 soit une enveloppe de 750 millions de FCFA. Sauf que selon le Syndicat national des professionnels des Eaux et forêts 40% de ce montant soit 300 millions aurait été orienté vers un autre objet. « Au vu de la loi, cet argent est réservé pour les primes, ce n’est pas pour le fonctionnement ni pour l’investissement. Ce que veut dire que le Ministre a pris 40% de cet argent et on ne sait pas ce qu’il fait avec » a indiqué le président du SYNAPEF Serge Roland Pambou.

Au cours de cette assemblée générale, les partenaires sociaux ont déploré le fait que le ministre des Eaux et forêts n’a jamais daigné les recevoir depuis son arrivée à la tête de ce département estimant qu’il était « même pire que l’ancien Ministre Lee White ». « Nous sommes désolés de constater que notre frère qui est un Gabonais vienne aujourd’hui nous humilier, nous traiter pire que Lee White », ont-t-ils regretté.

Face à cette situation de plus en plus intenable, le Syndicat national des professionnels des Eaux et forêts a annoncé saisir prochainement les plus hautes autorités notamment le président de la République, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema et le Premier Ministre Raymond Ndong Sima. « Nous allons déposer dès demain un préavis de grève de 8 jours comme indiqué dans la loi », a déclaré Serge Roland Pambou.