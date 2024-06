France : Missambo pour une diplomatie parlementaire Paris-Libreville redynamisée

Ecouter l'article

La présidente du Sénat de la transition a été reçue en audience le mercredi 19 juin 2024 au Sénat français. Occasion pour Paulette Missambo de saluer le modèle hexagonal tout en faisant le plaidoyer d’une redynamisation de la diplomatie parlementaire entre Paris et Libreville.

C’est sur invitation de Gérard Larcher, Président du Sénat français, que la Présidente du Sénat de la Transition s’est rendue au Palais de Luxembourg. Une audience d’une haute portée qui a permis à la délégation gabonaise conduite par Paulette Missambo et l’Ambassadeur Haut Représentant du Gabon en France de déviser avec les parlementaires français en charge de la relation France-Afrique.

Renforcement des relations diplomatiques France-Gabon

Quelques semaines après le renfoncement de la coopération franco-gabonaise matérialisée par la signature de plusieurs conventions par le Président de la Transition le Général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, c’est au tour de la présidente du Sénat gabonais de sceller une union historique avec ses pairs français pour l’intérêt des deux nations sœurs.

Selon le communiqué parvenu à la rédaction de Gabon Media Time (GMT), plusieurs sujets de grande importance ont été abordés notamment le maintien et la redynamisation de l’amitié entre le Gabon et la France par le biais des échanges parlementaires et diplomatiques et la gestion des territoires et de la coopération décentralisée. Un énième pas en avant qui réaffirme le soutien de la France durant cette transition.