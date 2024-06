France : le Gen. Oligui Nguema exhorte la diaspora gabonaise à contribuer au développement du pays

Ecouter l'article

Comme à l’accoutumée depuis qu’il a commencé ses déplacements à l’international, le président de la Transition a lors de son séjour en France échangé avec ses compatriotes. Ce sont plus de 5000 Gabonais qui ont répondu à l’appel le samedi 01 juin 2024. Occasion pour le chef de l’Etat d’exhorter la diaspora gabonaise à contribuer au développement du pays.

En visite de travail en France du 28 mai au 2 juin 2024, le président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a rencontré la diaspora gabonaise de France, Andorre, Suisse, Monaco et Portugal. Un rendez-vous qui a permis d’aborder des questions importantes pour le pays.

Une rencontre chaleureuse

C’est la première rencontre entre le nouvel homme fort du Gabon et les membres de la communauté gabonaise vivant en France et les pays sous juridiction. En effet, 9 mois après la prise de pouvoir du Comité Pour la Transition et la restauration des institutions le Général Oligui Nguema a effectué sa première visite au pays de Marianne. S’il s’agissait d’un séjour de travail avec entre autres le Forum économique Gabon-France et la rencontre avec son homologue français Emmanuel Macron, le président de la Transition a tenu à échanger avec ses compatriotes.

D’après les informations de Libération, le président de la Transition a été chaleureusement accueilli. Arborant le vert jaune bleu, la foule sur place scandait « Il a oh, il a oh. Il a libéré le Gabon. Après tant d’années de souffrances, il a libéré le Gabon …». Un vibrant accueil pour celui qui a fait tomber le régime Bongo-PDG qui après 50 ans de pouvoir « n’avait pas l’intention de passer le relais » pour citer son dernier premier ministre Alain-Claude Bilie-By-Nze.

La diaspora appelée à rentrer pour reconstruire le pays

Prononçant son allocution, le Général Oligui Nguema a exhorté les investisseurs de la diaspora à s’impliquer dans l’économie nationale. « Le temps est venu de reconstruire notre nation ensemble », a-t-il déclaré, soulignant que chaque Gabonais a un rôle à jouer dans la renaissance du pays. Il a insisté sur l’importance de l’unité et de la collaboration pour transformer et redonner de la grandeur au Gabon. « Ensemble nous pouvons transformer notre pays et lui redonner sa grandeur », a-t-il conclu.

En réponse à cet appel, la diaspora a saisi l’opportunité pour présenter au président de la Transition ses projets. C’est donc un rapport de 700 projets qui lui a été remis officiellement. Après cette rencontre, le séjour du chef de l’Etat s’est achevé à Airaines.