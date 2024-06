France : le Gabon représenté au 5e Forum international des entreprises francophones

Ecouter l'article

Favoriser l’intégration économique au sein de la Francophonie, pour un développement optimal des affaires. C’est entre autres l’objectif visé par les participants au 5e Forum international de l’économie francophone (FIEF), qui s’est tenu le 27 juin 2024 à Villiers-Cotterêts, dans le département de L’Aisne en France. Une rencontre qui a vu la participation du Gabon, représenté par le Commissaire général au Plan, Vulgain Andzembe Tsiegori.

C’est réunis au sein de la Cité internationale de la langue française que plus de 400 représentants d’entreprises et décideurs politiques appartenant à la grande famille Francophone se sont réunis autour de la question de l’intégration économique et culturelle. Un temps d’échange et de partage, qui visait également à fixer le cadre du 19e Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de la Francophonie, qui se déroulera cette année en France.

Le Gabon distingué pour ses efforts de planification économique

Très actif au sein de la table ronde dont le thème portait sur « La Francophonie économique, un lévier de développement des affaires » , Vulgain Andzembe Tsiegori a su édifier les participants sur la vision de développement et de réduction des inégalités, tracée par les autorités gabonaises, en tête desquelles le président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Lesquelles ont renoué avec les outils de planification des politiques publiques, qui favorisent une plus grande efficacité de celles-ci.

C’est d’ailleurs pour témoigner de sa reconnaissance des efforts déployés par le Gabon, que la présidente de Air France, Anne-Marie Couderc, a décerné un prestigieux prix au pays. Il faut dire que cette nouvelle dynamique dans la stratégie de développement est observable à travers le Plan national de développement de la Transition (PNDT), qui a d’ailleurs fait l’objet d’un ajustement qualitatif par les services du ministère de la Planification et de la Prospective, mais aussi à travers le Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC), qui vise à développer les localités du pays et qui est piloté pour le compte de l’Etat par le Commissariat général au Plan.