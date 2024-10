France : la gabonaise Hericia Bilounga sacrée « Révélation de l’année 2024 » du concours d’éloquence de la francophonie

Ecouter l'article

Lors du Festival de la Francophonie, qui s’est tenu du 2 au 6 octobre 2024 à Villers-Cotterêts et à Paris, la Gabonaise Hericia Neny Bilounga a été sacrée « Révélation de l’année 2024 » des Rencontres Internationales d’Éloquence et de Débat Francophone (RIDEF). Cet événement organisé en marge du 19e sommet de la Francophonie, célèbre la créativité francophone à travers des compétitions d’éloquence et de débat.

Le dimanche 6 octobre 2024, à la Gaîté Lyrique de Paris, s’est déroulée la troisième édition des Rencontres Internationales d’Éloquence et de Débat Francophone. Cette compétition a réuni des candidats venant de divers horizons, dont le Bénin, la Belgique, le Canada, la République Démocratique du Congo, le Togo, la Suisse, Haïti, la France, et bien sûr, le Gabon. Sous le thème « Ensemble, Cré’Activons notre futur », les orateurs ont démontré leur talent dans des échanges où le dialogue et la solidarité étaient à l’honneur.

Eloquence, le vert-jaune-bleu dignement représenté

Si le Togolais Grace Dogble Kossi a remporté cette édition, Hericia Neny Bilounga, 17 ans, élève au Lycée Alexandre Sambat à Makokou, a été couronnée « Révélation de l’année ». Ce titre prestigieux récompense non seulement son talent, mais également sa capacité à captiver le public et à faire preuve d’une éloquence remarquable.

Hericia Bilounga n’est pas étrangère aux concours d’éloquence. Quelques mois avant son succès à Paris, elle avait remporté le concours national d’éloquence inter-lycées édition 2024 au Gabon, en abordant avec pragmatisme le conflit homme-faune dans la province de l’Ogooué-Ivindo. Ce sujet, qui touche profondément les communautés locales, a permis à la jeune oratrice de se distinguer grâce à sa maîtrise des enjeux environnementaux et sociaux. Ce qui lui a valu une rencontre avec l’Ambassadeur de France au Gabon, Fabrice Mauries qui n’a pas manqué de la féliciter pour sa brillante prestation.

Son triomphe lors des RIDEF 2024 symbolise une nouvelle ère pour la jeunesse gabonaise, en particulier pour les jeunes femmes, qui trouvent en Hericia Bilounga un modèle de détermination, de talent et de réussite. Elle a su s’imposer sur la scène internationale et porter haut les couleurs de son pays.