Diplomatie : le Gén. Oligui Nguema reçoit les lettres de créances de 4 nouveaux ambassadeurs

Conformément aux usages diplomatiques internationaux le président de la Transition le Général Brice Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu ce 19 septembre 2024 au Palais du bord de mer les lettres de créance de quatre nouveaux ambassadeurs accrédités au Gabon. Il s’agit entre autres des ambassadeurs de France, d’Italie, de Sao Tomé-et-Principe et du Mali. Des pays avec lesquels Libreville entretiennent de bonnes relations de coopération.

Malgré le contexte de transition dans lequel le Gabon est plongé depuis le coup d’Etat militaire du 30 août 2023, le pays continue d’entretenir de bonnes relations bilatérales avec de nombreux pays. Une position perceptible avec l’accréditation ce 19 septembre 2024 de quatre nouveaux ambassadeurs par le Chef de l’Etat.

4 nouveaux ambassadeurs accrédités au Gabon

Il s’agit notamment de l’ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République d’Italie Stefano Moscatelli, de l’ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de Sao Tomé-et-Principe Vasco Hugo dos Ramos, du Haut Représentant de la République française Fabrice Mauries et de l’ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Mali Nina Oualet Intallou. À noter que le président de la Transition s’est entretenu en tête-à-tête avec chacun des diplomates avec en toile de fond le renforcement de la coopération entre le Gabon et leurs pays respectifs.

A l’issue de cette cérémonie, le Chef de l’Etat a chaleureusement félicité les nouveaux ambassadeurs pour leurs nouvelles fonctions, et les a assurés de l’accompagnement du gouvernement gabonais dans leurs missions en vue du renforcement des liens de coopération avec leurs pays respectifs.