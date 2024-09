Forum Gabon-Chine 2024 : l’ANPI promeut la destination pour les investissements

Ecouter l'article

L’Agence nationale de la promotion des investissements du Gabon (ANPI-Gabon) a pris part au Forum Gabon-Chine 2024 qui s’est déroulé le 3 septembre à Beijing. Sous le thème « Un nouveau partenariat économique », l’événement a été l’occasion pour l’ANPI de promouvoir les opportunités d’affaires à saisir au Gabon.

Organisé en collaboration avec plusieurs institutions gabonaises, dont la vice-primature, le ministère de la Planification et de la Prospective, le ministère des Affaires étrangères, ainsi que l’ANPI-Gabon, le forum qui s’inscrit dans le cadre de la 6ème édition du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) a vu la participation du président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema. Cet événement a également rassemblé plus de 1 000 entrepreneurs, des représentants politiques des deux pays. Les discussions ont porté sur des opportunités dans plusieurs secteurs stratégiques pour le développement du Gabon, notamment les mines, les infrastructures, les hydrocarbures, l’énergie, les forêts, l’agriculture, et le numérique.

Les opportunités d’affaires au Gabon présenté à Beijing

Cet événement a permis de renforcer la coopération entre Pékin et Libreville, tout en mobilisant 4,3 milliards de dollars américains pour de futurs investissements au Gabon. En effet, ces assises sur la relation bilatérale entre la Chine et le Gabon ont permis de collecter des fonds qui contribueront à soutenir la croissance et le développement du pays avec la réalisation de nombreux projets. « le Forum Gabon-Chine a permis de mobiliser plus de 4,3 milliards USD d’investissements privés principalement pour des projets d’envergure tels que la construction du barrage hydroélectrique de Booué (600 MW), ainsi que l’aménagement d’une ville moderne au Gabon et l’exploration du minerai de fer des Monts Mbilan dans le Woleu Ntem », a déclaré Alexandre Barro Chambrier, ministre de la de la Planification et de la Prospective.

Le directeur général de l’ANPI, Ghislain Moandza Mboma lors de son propos © D.R.

Le ministre de l’Economie n’a d’ailleurs pas manqué de souligner l’importance de renforcer les relations bilatérales et de promouvoir le Gabon comme une terre favorable à l’investissement. « Ces initiatives permettront non seulement d’attirer des capitaux étrangers, mais aussi de créer un environnement propice à l’innovation et à la croissance durable au Gabon », a indiqué Mays Mouissi.

Cette opportunité l’ANPI l’a bien saisie. L’agence s’est servie de ce cadre pour renforcer la visibilité de la marque Invest in Gabon auprès des participants internationaux et présenter aux potentiels investisseurs 10 raisons d’investir dans notre pays. « Le forum Gabon-Chine va jouer un rôle fédérateur en faveur de l’essor entrepreneurial et de l’innovation dans des secteurs porteurs. Nous sommes fiers que l’ANPI-Gabon remplisse pleinement son rôle de porte d’entrée des investissements au Gabon », a précisé son directeur général, Ghislain Moandza Mboma. Toute chose qui caractérise bien le carrefour d’échanges et d’opportunités que représente le FOCAC 2024.