Fonction publique : Lancement des travaux d’examen des dossiers de demande d’emploi

Ecouter l'article

Le Premier ministre, Raymond Ndong Sima, a présidé le lundi 7 octobre 2024 la cérémonie d’inauguration de l’hémicycle du ministère de la Fonction publique et du Renforcement des capacités. Une salle flambant neuve, entièrement rénovée, qui accueillera désormais les activités de ce département Occasion pour le Chef du gouvernement de la transition pour lancer les travaux de la commission chargée de l’examen des dossiers de demande d’intégration à la fonction publique, déposés fin 2023.

En droite ligne de l’arrêté n°000009/PM/MFPRC, signé le 24 novembre 2023, par lequel Raymond Ndong Sima avait acté le dégel des recrutements à la Fonction publique, le gouvernement a mis en place une commission en charge de l’examen des dossiers de demande d’intégration à la Fonction publique. Ladite commission va s’atteler à la lourde tâche d’examiner pas moins de 150 000 dossiers de demande d’emploi. Des demandes qui concernent des candidats aux niveaux variés, du Certificat d’études primaires et élémentaires (CEPE) jusqu’au master, feront l’objet d’un traitement rigoureux et équitable.

Plus de 150 000 dossiers de demande d’intégration déjà en examen

Ce processus est une réponse idoine à la courbe de chômage dans notre pays avec un pic aux alentours de 40% chez les jeunes. En réactivant les recrutements publics, le gouvernement espère non seulement soulager le marché du travail, mais aussi renforcer les capacités de l’administration publique, mise à mal par des années de stagnation entre abandons de poste, fonctionnaires fantômes. En effet, avec 150 000 demandes d’emploi, le gouvernement à de quoi puiser pour combler ses besoins en personnel.

En marge, le premier ministre a inauguré l’l’hémicycle du ministère de la Fonction publique et du Renforcement des capacités. Dans son allocution, Raymond Ndong Sima a souligné l’importance d’une gestion efficace des ressources et des infrastructures publiques, en abordant notamment la notion de capitalisme. Il a insisté sur l’importance de l’addition plutôt que du recommencement incessant. « L’État ne peut pas passer son temps à reconstruire ce que nous avions déjà construit. C’est pourquoi nous faisons du surplace », a-t-il déclaré. Le Premier ministre a ainsi exhorté les responsables à faire bon usage de ce nouvel hémicycle et des infrastructures existantes, en les préservant pour les générations futures.