FIFA : la Fegafoot sommée de payer 446 millions FCFA à Daniel Cousin

Nouvellement promu en qualité de manager général des Panthères du Gabon seniors après un long exil en France, Daniel Cousin pourrait toucher un pactole avant de prendre ses nouvelles fonctions. En effet, la Fifa a sommé l’instance faîtière du football de régler la dette de 686.249,9 euros, soit près de 450 millions de FCFA en guise d’impayés et de réparation.

Alors que la gabonisation des postes dans le staff des panthères du Gabon était perçue comme le nouveau départ, il semble qu’il s’agisse a minima d’une passerelle vers cet idéal. Passerelle ? Du fait que la Fédération internationale de football association (FIFA) exige de la Fédération Gabonaise de football (Fegafoot) le règlement de l’ardoise auprès de son nouveau manager général Daniel Cousin.

Après Neveu, le linge sale doit se laver avec Cousin !

C’est assurément l’issue la plus plausible. Fraîchement ramené en sélection en lieu et place de Pierre Aubameyang, l’ancien capitaine des Panthères du Gabon pourrait vite passer à la caisse avant de toucher son premier salaire sous la transition. C’est en tout cas ce qu’a ordonné la commission disciplinaire dans un courriel datant du 11 octobre 2023 qui rappelle que la sentence du 12 avril 2023 n’a pas été exécutée.

Laquelle condamnait l’instance dirigée par le Président fédéral Pierre Alain Mounguengui à verser à son ancien sélectionneur national des Panthères du Gabon entre le 24 septembre 2018 et le 23 mars 2019 la somme de 686.249,9 euros répartis en 341 057.90 euros à titre d’arriérés de salaires, bonus et avantages et 345 192 euros au titre de la réparation du dommage. Sapristi ! Ce qui en francs représente 446 millions de FCFA.

La Fegafoot appelée à se ressaisir !

C’est l’objet de la requête introduite par les avocats de l’ancienne gloire des Panthères du Gabon. « DC9 » a saisi la commission disciplinaire de l’instance faîtière du football pour obtenir réparation après une rupture qu’il jugeait abusive. Une conviction qui a été appréciée positivement par la FIFA. Résultat, le 12 avril 2023 une sentence a été prononcée en faveur de l’ancien international. Lequel sollicitait une créance de plusieurs millions FCFA.

Seulement, l’avocat de l’intéressé a pointé du doigt l’attitude peu conciliative de la Fédération Gabonaise de football. Refus de répondre aux relances du représentant du nouveau manager général des Panthères, qui a mis en demeure la Fifa le 10 septembre dernier. Un délai de réaction a été accordé à l’administration gérée par Pierre Alain Mounguengui. Sans quoi, des sanctions additionnelles pourraient être infligées. La Fegafoot n’a pas encore livré sa version des faits.