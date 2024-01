États-Unis : l’Iboga, ce puissant remède contre la dépression et les traumatismes

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’université de Stanford située dans le Comté de Santa Clara en Californie, vient de mettre en valeur les vertus peu connues de l’Ibogaïne, principal composant psychoactif de la plante iboga. Selon la récente étude menée par les chercheurs américains, utilisée dans le domaine médical, cette substance naturelle serait efficace pour la santé mentale grâce à ses effets positifs sur les personnes dépressives, anxieuses. Elle soulagerait également les symptômes neuropsychiatriques d’un traumatisme crânien.

« le Bois-sacré du Gabon » de son nom scientifique, Tabernanthe iboga, est la plante maîtresse des cérémonies initiatiques du rite Bwiti pratiqué au Gabon. Dans le cadre de l’approche médicinale en Occident, des recherches menées à Stanford sur 30 vétérans des forces spéciales américaines ont révélé que la prise de l’Iboga associée au magnésium permettrait de réduire considérablement le syndrome de stress post-traumatique (SSPT), l’anxiété et la dépression chez les anciens combattants souffrant de traumatismes crâniens (TCC). Une innovation qui offre de l’espoir.

En effet, les scientifiques expliquent que « le bois sacré » pris sous forme de traitement réduit les symptômes du stress post-traumatique de 88%, et les symptômes de la dépression de 87% et de 81 % les symptômes de l’anxiété. Des résultats salvateurs qui viennent changer le regard des scientifiques vis-à-vis de cette plante. « Aucun autre médicament n’a jamais été capable de soulager les symptômes fonctionnels et neuropsychiatriques d’un traumatisme crânien », a déclaré le professeur agrégé de psychiatrie et de sciences du comportement à Stanford, le Dr. Nolan Williams. Précisant que la prise de l’Ibogaïne améliore la concentration, le traitement de l’information, la mémoire et l’impulsivité des participants.

L’Iboga, une plante en vogue au Gabon

C’est au Gabon que cette plante est la plus présente. L’iboga a fait l’objet d’intenses trafics internationaux durant des décennies au détriment du Gabon. Toute chose qui a conduit l’ancien gouvernement à tabler sur une évaluation scientifique approfondie de la plante, afin de réglementer son exportation.

Classé comme patrimoine national depuis l’année 2000, les vertus thérapeutiques de l’Iboga ont été démontrées dans le traitement de plusieurs pathologies dégénératives telles que le diabète, la maladie d’Alzheimer entre autres. Toute chose qui justifierait l’attention particulière des cliniques et autres laboratoires privés dans les pays occidentaux.