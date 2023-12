États-Unis : la diaspora gabonaise invitée à contribuer au développement du pays

Ecouter cet article Ecouter cet article

Comme à chaque fois lors de ses déplacements à l’étranger, le président de la Transition, le Général Brice Oligui Nguema, en déplacement aux États-Unis, a rencontré à New-York la diaspora gabonaise, ce 20 décembre 2023. Un moment d’échange, au cours duquel le chef de l’Etat a invité ses compatriotes à œuvrer à l’essor économique du pays.

Estimée à 2 000 personnes, la diaspora gabonaise aux Etats-Unis est l’une des plus forte en termes d’activisme. Si le président de la Transition a dès sa prise de pouvoir appelé les Gabonais de l’étranger à rentrer au pays pour participer à l’effort collectif, il souhaite également que ceux qui font le choix d’y rester, adoptent une attitude responsable et constructive, dans l’intérêt du Gabon. C’est tout le sens du message porté aux Etats-Unis.

Le Gén. Oligui Nguema pour une diaspora organisée

Les discussions entre le chef de l’Etat et les compatriotes installés aux USA ont tourné autour des conditions de vie et de la simplification des démarches administratives. En effet, le Gén. Brice Oligui Nguema a eu droit à un chapelet de revendications, à savoir, les bourses pour les étudiants, les démarches pour le renouvellement des passeports, ou encore l’accès aux logements sociaux. Ce à quoi le nouvel homme fort du pays a répondu en instruisant son ministre des Affaires étrangères à « opérer des changements majeurs au sein du consulat ».



A son tour, le président de la Transition a insisté sur la nécessité pour ces Gabonais de l’étranger de se discipliner et de changer des mentalités. Par ailleurs, Brice Oligui Nguema a invité ses interlocuteur à être « des ambassadeurs de l’image du Gabon aux USA, et à oeuvrer pour une diaspora organisée et qui est une force économique pour son pays », peut-on lire dans le communiqué rendu public par les services de la Présidence. Notons que durant son séjour aux USA, le chef de l’Etat a inauguré les locaux de la nouvelle mission diplomatique du Gabon.