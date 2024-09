Emploi : mauvaise communication, réunions multiples et menaces de licenciement, des obstacles à la productivité

Ecouter l'article

Dans de nombreuses entreprises, la productivité des employés est mise à rude épreuve par plusieurs facteurs. Bien que souvent négligés, cette pression interne tels que la mauvaise communication, la multiplication des réunions et les menaces de licenciement a un impact significatif sur l’efficacité au travail tant ils impactent directement sur le moral des employés.

Alors qu’en Occident, le bonheur au travail devient une priorité, pour de nombreux Gabonais, se rendre au travail relève plus d’une contrainte que d’une véritable motivation. Aller au bureau est perçu comme une punition à laquelle ils doivent se soumettre s’ils souhaitent avoir de quoi subsister dans un pays où le chômage des jeunes côtoie les 40%. Cette situation résulte d’un climat de travail peu propice à la satisfaction des employés, et encore moins à la productivité.

Une mauvaise communication un frein majeur au rendement

Parmi les piliers nécessaires à la réussite d’une entreprise se trouve la communication. Pourtant, lorsque celle-ci est défaillante, elle devient un véritable obstacle au bon fonctionnement de la structure. En effet, les messages mal transmis ou incomplets, le manque de clarté dans les consignes ainsi que des informations contradictoires sont des facteurs qui engendrent des malentendus, des erreurs et une perte de temps considérable. Cette situation crée non seulement de la frustration, mais alourdit également la charge de travail. Toute chose qui compliquent la réalisation des objectifs.

La multiplication des réunions, bien que essentielle pour la coordination, devient chronophage et contre-productive lorsqu’elles sont trop fréquentes ou longues. Ces réunions, parfois sans rapport direct avec les missions de certains employés, créent de la désorganisation, une perte de concentration et détournent l’attention des tâches prioritaires.

S’apparentant à du harcèlement au travail, les menaces de licenciement quant à elles, qu’elles soient explicites ou implicites, créent un climat de peur qui démotive les employés provoquant à la fois stress et baisse de créativité, et d’engagement. En effet, si certains employeurs pensent booster les équipes en répétant qu’ils peuvent se passer d’elles, cette démarche crée une atmosphère de méfiance qui finit par freiner la créativité et engendre une tension dans la collaboration. Toute chose qui peut entraîner des départs volontaires.

« La façon dont vous traitez vos employés est la façon dont ils traiteront vos clients » a indiqué Richard Branson,un riche entrepreneur britannique. C’est pourquoi de nombreux tels que Daniel Goleman, psychologue américain, Patrick Lencioni, auteur américain, Edgar Schein, sociologue et Teresa Amabile, professeur à la Teresa Amabile ont dans plusieurs ouvrages encouragé les entreprises à privilégier la confiance, l’implication de tous et une communication claire.