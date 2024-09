Élim/CAN 2025 : le Gabon mène 2-0 à la pause contre la RCA !

Follow on X

Ecouter l'article

Arrivées tête basses après la déroute à Agadir contre les Lions de l’Atlas du Maroc 4-1, les Panthères du Gabon semblent bien déterminées à se relancer. Puisqu’à Franceville, le Gabon a pris une option sérieuse pour la qualification lors de leur confrontation contre la République Centrafricaine (RCA) en éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. À la mi-temps, les Panthères mènent 2-0 grâce à une prestation collective impressionnante.

Le premier but a été inscrit par Pierre-Emerick Aubameyang, capitaine emblématique du Gabon. Aubameyang a marqué avec une finition clinique après une série d’attaques bien orchestrées, mettant en lumière la fluidité et la précision du jeu gabonais. Son but est le fruit d’une combinaison efficace avec ses coéquipiers, illustrant le travail d’équipe qui caractérise cette équipe.

L’attaque tout feu, tout flamme !

Vingt-huit minutes plus tard, c’est Shavy Babicka, le jeune talent du Toulouse FC, qui a doublé la mise pour le Gabon. L’action décisive est née d’une récupération rapide au milieu de terrain, suivie d’une série de passes rapides et précises. Babicka a parfaitement conclu cette séquence avec un tir puissant, démontrant ainsi l’excellent jeu collectif qui fait la force des Panthères.

Sous la conduite de leur entraîneur Thierry Mouyouma, les joueurs gabonais ont montré une cohésion remarquable, alternant entre possession et pressing haut pour étouffer les initiatives des Centrafricains. Leur capacité à maintenir la pression tout en restant organisés défensivement a été un élément clé de leur succès en première période.

Le second acte promet d’être passionnant pour les Gabonais, qui devront gérer leur avantage tout en continuant à déployer leur jeu collectif pour garantir une victoire décisive. Avec une performance aussi solide jusqu’à présent, les Panthères du Gabon sont en bonne voie pour obtenir un résultat favorable et se rapprocher d’une qualification cruciale pour la CAN 2025.