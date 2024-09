SGTP : avis de vente aux enchères de 91 véhicules

Ecouter l'article

La SGTP va procéder dans les prochains jours à la vente aux enchères de l’ensemble de son matériel roulant non utilisé et disponible sur ses sites de Libreville et Moanda. Nous invitons toutes les personnes physiques ou morales intéressées à s’enregistrer par mail à l’adresse suivante: diane.babala@hpo-associes.com. Une fois la liste des intérêts recueillie, nous procéderons sous le contrôle d’un huissier de justice, à la vente par enchères publiques avec une mise à prise initiale qui sera communiquée ultérieurement. Ci-après la liste des véhicules concernés.