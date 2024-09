Élim/CAN 2025 : humilié 4-1 par le Maroc, le Gabon bon dernier du groupe B derrière le Lesotho !

Ecouter l'article

Dans un match qui a laissé les supporters gabonais sous le choc, les Panthères ont subi une défaite humiliante face aux Lions de l’Atlas. Le Maroc a dominé la rencontre de bout en bout, infligeant un score sans appel de 4 buts à 1 aux Gabonais. Un doublé de Hakim Zyech, un but de Brahim Diaz et El Kaabi contre un but salvateur d’honneur de Pierre-Emerick Aubameyang.

Si la rencontre était à sens unique, la fin de la première période a vu les joueurs de Thierry Mouyouma se réveiller pour sonner la révolte. Comme d’habitude c’est Pierre-Emerick Aubameyang qui guide ses troupes avec une frappe puissante logée sous la barre de Bono. (2-1) à la pause. La seconde mi-temps est un véritable cauchemar pour les coéquipiers de Denis Bouanga qui a brillé par un manque de justesse devant les buts.

Les panthères laminées et au fond du trou !

Dès la reprise Brahim Diaz reprend d’une somptueuse frappe une action menée par Abde. Le score est de 3-1. Le rythme tombe clairement et les deux équipes s’observent avant que Walid Regragui ne fasse du coaching payant avec les entrées de El Kaabi et Ounahi. Des changements judicieux puisque le 4eme but est arrivé sur une passe lumineuse des deux entrants avec une finition chirurgicale de l’attaquant de l’Olympiakos El Kaabi.

À 4 buts à 1, le score ne bouge plus. Cette lourde défaite met fin aux espoirs des Panthères de prendre la tête du groupe B devant la Centrafrique et le Maroc. Les supporters gabonais, encore sous le coup de l’émotion, expriment leur déception et appellent à une profonde remise en question. Pis, au terme de cette première journée des éliminatoires pour la CAN 2025, le Gabon est bon dernier derrière le Lesotho. Le Maroc est leader devant les Fauves de l’Oubangui.