Eaux et Forêts : le SG traîné en justice après avoir sommé les agents d’arriver à 7 heures au ministère

Décidément, le rappel à l’ordre des agents du ministère des Eaux et Forêts par le secrétaire général dudit département n’aura pas été du goût des premiers cités. Et pour preuve, dans un communiqué parvenu à Gabon Media Time le Syndicat national des professionnels des eaux et forêts (SYNAPEF) a annoncé avoir introduit une citation directe auprès du Procureur de la République pour les faits d’abus de pouvoir contre leur responsable administrative.

En effet, cette montée au créneau fait suite à la note de service référencée n° 02800/MEFPECCHF/SG du 27 décembre 2023 enjoignant tout agent public, sous peines de sanctions disciplinaires, à être présent chaque lundi dans l’enceinte du ministère au plus tard à 7 heures 00 minute, heure de fermeture du portail. Une décision jugée « illégale » par le bureau du SYNAPEF.

Fermeture de portail et renvoie à la maison pour les agents retardataires

Il faut dire que le précédent de cette passe d’arme intervient à la suite de la fermeture du portail le lundi 11 décembre 2023 au terme de la cérémonie de levée des couleurs. Les agents qui se trouvaient hors du portail, donc en retard, se sont vu être renvoyés chez eux avec en plus l’obligation de produire dans les meilleurs délais une lettre d’explication pour justifier leur absence répétée lors de cette cérémonie républicaine.



C’est donc face à cette série d’action jugé inopportun que le bureau du Syndicat national des professionnels des Eaux et Forêts a annoncé « l’introduction d’une citation directe auprès du Procureur de la République pour les faits d’abus de pouvoir, contre la nommée Pamela Marylène Bamaly Singatady ép. Nyama secrétaire général du Ministère des Eaux et Forêts, chargé de la Préservation de l’Environnement et du Conflit Homme Faune ».