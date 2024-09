DGCPT : Luther Steeven Abouna s’imprègne du fonctionnement de la perception de Cocobeach

Ecouter l'article

Dans la droite ligne de la tournée initié depuis sa prise de fonction le Directeur Général de la Comptabilité Publique et du Trésor (DGCPT) Luther Steeven Abouna Yangui a procédé ce jeudi 26 septembre 2024 à la visite à la perception de Cocobeach dans la province de l’Estuaire. Occasion pour ce dernier de s’imprégner des conditions de travail des agents mais aussi de la qualité des services rendus aux usagers.

C’est accompagné de ses collaborateurs, que le premier responsable du Trésor public Gabonais a procédé à cette visite qui marque la fin de sa tournée de prise de contact dans la province de l’Estuaire. Une étape importante de son engagement à renforcer la gestion participative et l’efficacité des services du Trésor sur le territoire national.

S’imprégner des conditions de travail des agents

Ainsi, après avoir présenté ses civilités au secrétaire général de préfecture, Ghislain Ndomby Gourmenze et au Délégué spécial de la commune de Cocobeach,Fidèle Ondo Nze, le DGCPT a échangé avec les agents de cette perception. Au cours des échanges, le directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor a décliné aux agents la feuille de route des plus hautes autorités de la Transition en mettant notamment l’accent sur l’amélioration des conditions de travail des agents, la modernisation des services et la qualité de l’accueil réservé aux citoyens.

Il faut souligner que cette visite de Luther Steeven Abouna Yangui s’inscrit pleinement dans « une dynamique d’écoute et de proximité, visant à comprendre et à résoudre les difficultés rencontrées sur le terrain ». A terme, elle témoigne également de la volonté du Trésor Public de maintenir des services exemplaires et renforcer la transparence dans la gestion des finances publiques, en phase avec les attentes des usagers et des agents.