Conflit israélo-palestinien : enfin une résolution de cessez-le-feu immédiat adoptée par le Conseil de sécurité

Ecouter l'article

Alors que l’hécatombe se poursuit dans les territoires palestiniens à la suite de l’offensive déclenchée par l’armée israélienne au lendemain de l’attaque meurtrière perpétrée sur son sol par le mouvement Hamas, le Conseil de sécurité des Nations Unies a enfin pu se mettre d’accord sur un texte appelant à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. C’est ce qui ressort de la réunion de ce 10 juin convoquée à la demande des Etats-Unis qui étaient à l’initiative du texte.

Ces dernières semaines, l’Armée israélienne a concentré son offensive dans la ville de Rafah et ce malgré les protestations de la communauté internationale. Un entêtement qui a porté le nombre de morts à près de 40 milles côté palestinien. Les dirigeants américains, qui continuent d’armer Israël malgré les alertes des organisations internationales, des ONG et d’une partie de leur opinion publique, se sont vus contraints de proposer un texte à peu près acceptable par toutes les parties.

La résolution américaine adoptée malgré l’abstention de la Russie

C’est un texte qui demande entre autres « un cessez-le-feu immédiat, total et complet et la libération des otages, restitution des dépouilles d’otages tués, échange de prisonniers palestiniens, retrait des forces israéliennes des zones peuplées de Gaza et distribution effective de l’aide humanitaire ». Ainsi, la résolution américaine prévoit un plan en trois étapes qui devrait aboutir à un plan pluriannuel de reconstruction de la Bande de Gaza.

Si les 10 membres non permanents du Conseil de sécurité ont approuvé le texte américain, parmi les membres qui disposent du droit de véto, seule la Russie s’est abstenue. Une position qui a permis l’adoption du texte. Si le Conseil s’est félicité de l’acceptation par Israël « de la nouvelle proposition de cessez-le-feu annoncée le 31 mai », il a invité le Hamas à en faire autant. Notons qu’à ce jour, les opinions publiques internationales sont profondément divisées sur la posture à tenir devant ce qui se joue actuellement dans cette partie du monde.