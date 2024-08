Campagne référendaire anticipée : duel de chiffonniers entre Marc Ona et Geoffroy Foumboula

C’est un petit commentaire de l’actuel Premier vice-président du Sénat de Transition qui n’est pas passé inaperçu. En effet, l’acteur de la société civile Marc Ona Essangui a réagi à un poste du Copil Citoyen relayant, extrait de l’entretien exclusif que Geoffroy Foumboula a accordé à Gabon Media Time et dans lequel il fustigeait l’attitude de certains parlementaires de la Transition déjà en campagne pour le Oui au référendum alors que le texte n’est pas connu des Gabonais.

C’est une différence de point de vue au sein du bloc société civile du parlement de Transition qui a le mérite d’être relevé. L’un partisan du Oui au référendum sans connaissance du texte, l’autre appelant à la retenue considérant qu’aucune campagne ne peut avoir lieu pour le moment. C’est désormais acté, Geoffroy Foumboula et Marc Ona Essangui sont en totale rupture sur leur approche du référendum Constitutionnel à venir.

La société civile profondément divisée

« Il faut parfois éviter de se prononcer sur tout et déjouer le piège tendu par les journalistes », a posté en commentaire Marc Ona Essangui sur le poste Facebook du Copil citoyen, Mouvement de la société civile auquel appartient Geoffroy Foumboula. En effet, dans l’extrait de 2 minutes 05 secondes, le 4e vice-président de l’Assemblée nationale de Transition rappelle l’un des objectifs de la Transition « En tant que parlementaires de la Transition, nous avons d’abord cette mission d’éduquer. Il est question de restaurer les mentalités des Gabonais », indique-t-il tout en qualifiant de « démagogique » la démarche de certains parlementaires tendant à faire campagne alors que le texte n’est connu d’aucun Gabonais.

Réagissant à cette charge, Marc Ona Essangui assume la démarche entreprise par le Collectif des parlementaires de la Transition originaires du Woleu-Ntem dont il est le président. « Nous sommes en democrastyle, et chacun son style. Les parlementaires du Woleu Ntem ont adopté leur style, ce n’est pas un débat », indique-t-il. Selon le Secrétaire exécutif de Brain Forest, le choix auquel seront confrontés les Gabonais se résume à un Pour ou Contre le nouveau Gabon proposé par les militaires. « Qu’on l’aie déjà lu ou pas, la population sera appelée ou est appelée à se prononcer sur le oui ou le non de ce nouveau Gabon, cette nouvelle République. Je ne vois pas comment ma mère au village pourrait lire la constitution, elle ne sait pas lire », indique Marc Ona Essangui avant de poursuivre « Ne prenez pas de raccourcis juste pour le buzz (…). Juste une position pour sensibiliser les uns et les autres sur le respect des collègues », conclut-il.

Il faut dire que depuis quelques temps, ce sont les membres du gouvernement de transition qui ont emboîté le pas de la campagne référendaire. En effet, de Loîc Ndinga Moudouma à Laurence Ndong en passant par Charles Mba, chacun met à profit cette période d’accalmie politique pour se ruer vers son fief politique afin de mener campagne pour le Oui.