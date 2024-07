Follow on X

Mouvement Gabao : déjà plus de 31 000 adhérents

Lancé le 15 mai 2024, le Mouvement Gabao, dernier né des partis politiques dirigé par l’ancien député d’Akanda, Franck Nguema revendiquait au 15 juillet 2024 31 215 adhérents. Une performance qui s’explique notamment par la forte mobilisation sur le terrain qui vise à donner un ancrage territorial solide à la formation politique.

Le Mouvement Gabao est un parti politique centriste qui porte le social et la solidarité au cœur de son programme. Arpentant depuis déjà deux mois sans discontinuer les quartiers du Grand Libreville afin d’une part de faire connaître le parti et d’autres part, de porter ce message fédérateur aux populations, Franck Nguema et ses camarades se dirigent inexorablement vers un maillage territorial qui pourrait faire du Mouvement Gabao une force politique incontournable du paysage politique national.

Des mesures sociales et la clarté du discours, des atouts non négligeables

A chacune des causeries animées dans les différents quartiers de Libreville et ses environs, le Mouvement Gabao installe des « Délégués des comités locaux ». Lesquels ont la charge de faire vivre l’activité du parti et de faire le trait-d’union entre la direction du parti et les adhérents. Une méthode de conquête territoriale qui pourrait également expliquer l’engouement observé.

Il faut dire que le Mouvement Gabao se distingue également par des propositions fortes en matière de social. Ainsi, de la mesure tendant à l’incitation à l’embauche des jeunes, à celle portant sur la revalorisation des allocations familiales, ou encore la clarté de son discours dans le débat sur la binationalité, sont autant d’atouts qui pourraient justifier une telle percée. Notons que ces adhésions ne concernent pour le moment que le Grand Libreville. En effet, Franck Nguema et ses camarades entendent se déployer à l’intérieur du pays afin d’implanter les structures du parti.